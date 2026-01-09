Sezioni
Se ne sono andati
09/01/2026 08:55:00

Se ne sono andati: Giuseppa Floreno (78), Michele Inzerillo (91)

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-01-2026/se-ne-sono-andati-giuseppa-floreno-78-michele-inzerillo-91-450.jpg

È venuta a mancare il 7 gennaio 2026, a Palermo, all’età di 78 anni la signora Giuseppa Floreno, di Petrosino.

Nata a Valderice il 21 agosto 1947, la camera ardente è allestita presso la propria abitazione.
I funerali saranno celebrati venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 16:00 presso la Chiesa di Maria Santissima delle Grazie.
La sepoltura avverrà nel cimitero di Petrosino.

 

 

È venuto a mancare il 7 gennaio 2026, all’età di 91 anni iMichele Inzerillo.  Nato a Mazara del Vallo il 28 febbraio 1934, risiedeva in via Dei Romani dove è allestita la camera ardente.

I funerali saranno celebrati venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 11:45 presso la Parrocchia San Pietro.
Al termine del rito, la salma sarà tumulata nel cimitero di Mazara del Vallo.

 

 


