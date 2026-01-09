Se ne sono andati: Giuseppa Floreno (78), Michele Inzerillo (91)
È venuta a mancare il 7 gennaio 2026, a Palermo, all’età di 78 anni la signora Giuseppa Floreno, di Petrosino.
Nata a Valderice il 21 agosto 1947, la camera ardente è allestita presso la propria abitazione. I funerali saranno celebrati venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 16:00 presso la Chiesa di Maria Santissima delle Grazie. La sepoltura avverrà nel cimitero di Petrosino.
È venuto a mancare il 7 gennaio 2026, all’età di 91 anni iMichele Inzerillo. Nato a Mazara del Vallo il 28 febbraio 1934, risiedeva in via Dei Romani dove è allestita la camera ardente.
I funerali saranno celebrati venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 11:45 presso la Parrocchia San Pietro. Al termine del rito, la salma sarà tumulata nel cimitero di Mazara del Vallo.
Si è spenta all’età di 95 anni Caterina Clemenzi.I funerali saranno celebrati domani, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 11:00 presso la Chiesa Maria Ss. Ausiliatrice (Salesiani) di Marsala.Il servizio funebre è...
