Trapani, la prevenzione scende in piazza: il 12 gennaio visite e screening gratuiti

09/01/2026 18:06:00

La prevenzione arriva nei quartieri. Lunedì 12 gennaio, a Trapani, nuovo appuntamento con “Quartieri in Prevenzione – seconda edizione”, iniziativa promossa dal Comune di Trapani in collaborazione con ASP Trapani, Ordine dei Medici e Croce Rossa Italiana – Comitato di Trapani, con il coinvolgimento di club service e associazioni impegnate nella sensibilizzazione sanitaria.

L’appuntamento è fissato in Piazza Morvillo, dalle 9.30 alle 12.30, con numerosi presidi dedicati alla salute e all’informazione.

La Croce Rossa – Comitato di Trapani sarà presente con attività di promozione dell’Officina della Salute, informazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e controlli per la prevenzione di diabete e ipertensione.

L’ASP Trapani offrirà il servizio di prenotazione degli esami di screening per la cervice uterina (donne 25-64 anni), la mammella (50-69) e il colon-retto (50-69), con consegna dei kit per l’esame. In programma anche vaccinazioni antinfluenzali e antipneumococciche, oltre allo screening dell’abuso alcolico, colloqui informativi, interventi di psicoeducazione, test di autovalutazione e materiale informativo sulle dipendenze, a cura del Ser.D di Trapani.

Spazio anche alla prevenzione uditiva con Sonora, che proporrà informazione e sensibilizzazione sull’ipoacusia e sui fattori di rischio, con otoscopia e test audiometrico tonale completo per via aerea e ossea.

La LILT sarà presente con attività di prevenzione oncologica, fornendo informazioni e materiale sui tumori femminili e maschili, mentre AISM Trapani curerà momenti di informazione e sensibilizzazione sulla sclerosi multipla e sui servizi disponibili sul territorio.



