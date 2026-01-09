Al Teatro Impero di Marsala: “Il ritorno di Ulisse… seeeee! – In salsa piccante”

09/01/2026 10:34:00

Prosegue la 18ª rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo”, organizzata dalla Compagnia teatrale Sipario diretta da Vito Scarpitta.

Dopo il concerto jazz di Nino Buonocore, il cartellone propone il secondo appuntamento, che si terrà domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18 al Teatro Impero di Marsala.

Questa volta, la compagnia Sipario porta in scena la parodia “Il ritorno di Ulisse… seeeee! – In salsa piccante”, una rilettura comica e irriverente del celebre viaggio dell’eroe omerico. Il mito di Ulisse viene trasformato in un’avventura dal sapore tipicamente siciliano, con il protagonista che non è più solo il valoroso navigatore, ma un “naufrago affascinante” che, tra combattimenti e incontri galanti, vaga per il Mediterraneo alla ricerca di nuove esperienze. A Itaca, la sua Penelope lo aspetta, ma non senza qualche colpo di scena.

Lo spettacolo gioca con la commedia e le gag, trasfigurando mostri e divinità in maschere grottesche e surreali, il tutto condito da testi originali in dialetto siciliano che riadattano canzoni celebri, dando ritmo e colore a una parodia vivace e divertente.

L'evento fa parte della rassegna patrocinata dal Comune di Marsala, con il supporto del main sponsor Le Caserie e dei media partner Marsala c’è e Itaca Notizie. Il service audio e luci è curato da Primafila di Gianmarco Scarpitta.

I biglietti per l’intera rassegna sono disponibili online, con la possibilità di acquistare abbonamenti per tutti gli spettacoli o biglietti singoli. Per info e prevendita, è possibile recarsi presso I Viaggi dello Stagnone di via dei Mille e la Tabaccheria Fischietti di via G. Garibaldi, o acquistare online su Liveticket. Per info: 320.8011864 – 338.2615790.



