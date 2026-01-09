Sezioni
09/01/2026 09:05:00

Chiude la funivia per Erice: riapertura prevista a fine marzo

La funivia Funivia di Erice si ferma. L’impianto che collega Trapani al borgo medievale di Erice chiuderà nei prossimi giorni per consentire l’ultima tranche dei lavori obbligatori legati alla revisione ventennale prevista dalla normativa.

La riapertura è programmata per la fine di marzo, in tempo per le festività pasquali e per l’avvio della stagione turistica primaverile ed estiva.

 

Lavori obbligatori e sicurezza

 

La chiusura rientra nel percorso di revisione generale dell’impianto, avviato già nei mesi scorsi e articolato in più fasi. Si tratta di interventi non rinviabili, prescritti dalla legge, che riguardano verifiche strutturali, manutenzioni straordinarie e controlli di sicurezza.

La spesa complessiva dei lavori ammonta a circa 3 milioni di euro, distribuiti su più anni.

 

Impianto pronto per Pasqua e per l’estate

 

L’obiettivo, come già indicato nei mesi scorsi, è arrivare a una funivia pienamente operativa per i periodi di maggiore affluenza: Pasqua, ponti primaverili e stagione estiva. Una finestra temporale strategica, soprattutto per il turismo, dopo i mesi invernali caratterizzati da flussi più contenuti.

 

Un collegamento chiave per il territorio

 

La funivia rappresenta uno dei collegamenti più importanti tra la città e il monte, utilizzata ogni anno da migliaia di turisti e pendolari. La chiusura, seppur temporanea, avrà inevitabilmente un impatto sulla mobilità verso Erice, che potrà essere raggiunta esclusivamente tramite la viabilità ordinaria.

Una pausa tecnica necessaria, dunque, con l’obiettivo dichiarato di garantire affidabilità e sicurezza dell’impianto nel lungo periodo. Poi, a fine marzo, la funivia tornerà a salire.

 









