Aeroitalia, volo test da Palermo: in cabina cani fino a 30 chili

01/03/2026 17:00:00

Due cani di grossa taglia hanno volato da Palermo a Roma nel primo test “family dog” di Aeroitalia. L’esperimento è partito ieri dall’aeroporto Falcone-Borsellino e ha coinvolto un Cirneco dell’Etna e un Setter inglese, per verificare la possibilità di far viaggiare in cabina animali fino a 30 chili.

Si chiamano Ross, 6 anni, 15,5 chili, ed Evangelista (Evan), 5 anni, 28 chili. Hanno viaggiato sul volo XZ2712 diretto a Roma, partito alle 12.55 dal gate A18 dello scalo palermitano e atterrato a Fiumicino.

I due cani sono stati accompagnati dai proprietari, Marcello Marchetti, di Cremona, e Adriano Checcucci, di Firenze. Dopo il check-in al banco della compagnia e i controlli di sicurezza, si sono imbarcati regolarmente, occupando le file 18 e 33.

Il test rientra in una fase di sperimentazione avviata da Aeroitalia per ampliare i servizi dedicati ai passeggeri che viaggiano con animali domestici. In questo caso si tratta di cani tra gli 8 e i 30 chilogrammi, una fascia che solitamente viene trasportata in stiva dalle compagnie tradizionali.

La prova è partita dallo scalo di Aeroporto Falcone-Borsellino, uno dei principali hub siciliani, e ha avuto come destinazione Rome Airports, società che gestisce gli aeroporti della Capitale.



