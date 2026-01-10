Marsala, crollano calcinacci in via Vespri: strada chiusa, evitata la tragedia

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Poteva finire molto peggio. Mattinata agitata a Marsala, dove in via Vespri, in pieno centro, si sono staccati dei calcinacci da un palazzo privato, precipitando sulla strada sottostante.
Il distacco ha interessato la parte esterna del prospetto laterale dell’edificio. I materiali sono finiti sull’area pedonale: se in quel momento fosse transitato qualcuno, le conseguenze avrebbero potuto essere gravissime. Per fortuna, al momento del crollo non passava nessuno.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a chiudere la strada al transito per evitare ulteriori rischi.
L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della manutenzione degli edifici, soprattutto nel centro urbano, dove il passaggio pedonale è continuo. Un crollo avvenuto in un orario diverso avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.
L’area resta interdetta fino al completamento delle verifiche tecniche e degli interventi necessari. Una fortuna, questa volta, che non ci siano stati feriti. Ma anche un avvertimento che non può essere ignorato.
Una tragedia che scuote la Polizia di Stato e lascia sgomenta Palermo. Una poliziotta di 27 anni, originaria del capoluogo siciliano, è stata trovata senza vita questa mattina, venerdì 9 gennaio, nella stanza dell’albergo dove...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Una notizia che ha attraversato la Sicilia come un colpo improvviso, lasciando sgomenti colleghi, istituzioni e una comunità intera. Flavia Misuraca, 27 anni, originaria di Partinico, commissaria della Polizia di Stato, è stata trovata...
