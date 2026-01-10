Marsala, crollano calcinacci in via Vespri: strada chiusa, evitata la tragedia

10/01/2026 15:28:00

Poteva finire molto peggio. Mattinata agitata a Marsala, dove in via Vespri, in pieno centro, si sono staccati dei calcinacci da un palazzo privato, precipitando sulla strada sottostante.

Il distacco ha interessato la parte esterna del prospetto laterale dell’edificio. I materiali sono finiti sull’area pedonale: se in quel momento fosse transitato qualcuno, le conseguenze avrebbero potuto essere gravissime. Per fortuna, al momento del crollo non passava nessuno.

L’intervento e la messa in sicurezza

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a chiudere la strada al transito per evitare ulteriori rischi.

Un campanello d’allarme

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della manutenzione degli edifici, soprattutto nel centro urbano, dove il passaggio pedonale è continuo. Un crollo avvenuto in un orario diverso avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

L’area resta interdetta fino al completamento delle verifiche tecniche e degli interventi necessari. Una fortuna, questa volta, che non ci siano stati feriti. Ma anche un avvertimento che non può essere ignorato.



