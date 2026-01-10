Trapani, rubata una Fiat Panda in via Canonico Pappalardo: appello per ritrovarla

10/01/2026 09:03:00

Un furto d’auto è stato segnalato a Trapani nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 gennaio 2026. Ignoti hanno rubato una Fiat Panda di colore bianco, targata EY179YE, parcheggiata in via Canonico Pappalardo.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, il veicolo è scomparso in un arco di tempo compreso tra le 21:00 del 7 gennaio e le 8:30 dell’8 gennaio. L’auto appartiene alla signora Fiorella.

Chiunque abbia notato movimenti sospetti nella zona o abbia visto l’auto circolare nelle ultime ore è invitato a contattare le forze dell’ordine o a segnalare qualsiasi informazione utile. Anche una piccola indicazione potrebbe rivelarsi decisiva.

Proviamo a ritrovarla.



