Trapani, rubata una Fiat Panda in via Canonico Pappalardo: appello per ritrovarla

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Un furto d’auto è stato segnalato a Trapani nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 gennaio 2026. Ignoti hanno rubato una Fiat Panda di colore bianco, targata EY179YE, parcheggiata in via Canonico Pappalardo.
Secondo quanto riferito dalla famiglia, il veicolo è scomparso in un arco di tempo compreso tra le 21:00 del 7 gennaio e le 8:30 dell’8 gennaio. L’auto appartiene alla signora Fiorella.
Chiunque abbia notato movimenti sospetti nella zona o abbia visto l’auto circolare nelle ultime ore è invitato a contattare le forze dell’ordine o a segnalare qualsiasi informazione utile. Anche una piccola indicazione potrebbe rivelarsi decisiva.
Proviamo a ritrovarla.
Una tragedia che scuote la Polizia di Stato e lascia sgomenta Palermo. Una poliziotta di 27 anni, originaria del capoluogo siciliano, è stata trovata senza vita questa mattina, venerdì 9 gennaio, nella stanza dell’albergo dove...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Una notizia che ha attraversato la Sicilia come un colpo improvviso, lasciando sgomenti colleghi, istituzioni e una comunità intera. Flavia Misuraca, 27 anni, originaria di Partinico, commissaria della Polizia di Stato, è stata trovata...
