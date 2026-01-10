Sezioni
Cronaca
10/01/2026 09:03:00

Trapani, rubata una Fiat Panda in via Canonico Pappalardo: appello per ritrovarla

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-01-2026/trapani-rubata-una-fiat-panda-in-via-canonico-pappalardo-appello-per-ritrovarla-450.png

Un furto d’auto è stato segnalato a Trapani nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 gennaio 2026. Ignoti hanno rubato una Fiat Panda di colore bianco, targata EY179YE, parcheggiata in via Canonico Pappalardo.

 

Secondo quanto riferito dalla famiglia, il veicolo è scomparso in un arco di tempo compreso tra le 21:00 del 7 gennaio e le 8:30 dell’8 gennaio. L’auto appartiene alla signora Fiorella.

 

Chiunque abbia notato movimenti sospetti nella zona o abbia visto l’auto circolare nelle ultime ore è invitato a contattare le forze dell’ordine o a segnalare qualsiasi informazione utile. Anche una piccola indicazione potrebbe rivelarsi decisiva.

 

Proviamo a ritrovarla.



