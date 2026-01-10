Mazara del Vallo, gli appuntamenti di oggi e domani: danza, musica e solidarietà

10/01/2026 13:14:00

Un sabato all’insegna della cultura e una domenica dedicata alla solidarietà. Mazara del Vallo propone due appuntamenti diversi ma accomunati da un forte valore sociale e culturale, tra il Teatro Garibaldi e il lungomare.

Sabato 10 gennaio – Danza, musica e parole al Teatro Garibaldi

Questa sera, sabato 10 gennaio alle ore 18.30, il Teatro Garibaldi ospita la presentazione performativa del libro “La sua luce, la mia danza” di Natale Manciaracina.

L’evento, dal titolo “Tra parola e gesto”, è promosso dall’Amici della Musica ed è pensato come un intreccio di danza, musica e lettura, in attesa dell’avvio della stagione concertistica 2026, in programma dal 17 gennaio.

Natale Manciaracina, danzatore e docente di danza presso il Conservatorio Internacional de Ballet e Danca Annarella Roura Sanchez in Portogallo, torna nella sua città d’origine esibendosi personalmente sul palco.

Con lui:

Valeria Manciaracina al pianoforte

al pianoforte Salvatore Cutrò al sassofono

Le letture di brani del libro saranno curate da Paolo Barranca, mentre a moderare l’incontro sarà la professoressa Paola Barranca.

Ingresso 10 euro.

Biglietti disponibili presso la Libreria Il Colombre.

Domenica 11 gennaio – Quinta “Giornata Solidale in Moto”

Domani, domenica 11 gennaio, spazio alla solidarietà con la quinta edizione della “Giornata Solidale in Moto”, in programma nella mattinata sul Lungomare San Vito (tratto Hopps/San Vito).

L’iniziativa è organizzata dalla Misericordia ODV e dagli Amici in moto in Mazara, con l’obiettivo di raccogliere beni di prima necessità da destinare a bambini e famiglie in difficoltà, attraverso il Banco alimentare e il progetto “Nuova Povertà”.

L’area interessata sarà il tratto di lungomare compreso tra i civici 27 e 55, all’altezza della passeggiata Consagra, dove saranno allestiti gazebo, pedane, momenti di intrattenimento e musica.

Alle ore 12 è previsto il rito della benedizione dei caschi.

Viabilità e divieti

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, con ordinanza della Polizia Municipale n. 3, è istituito il divieto di fermata su entrambi i lati (ad eccezione delle moto e dei veicoli di supporto alla manifestazione) nel tratto di Lungomare San Vito interessato.

Il divieto sarà in vigore dalle ore 22 di sabato 10 gennaio fino alle ore 13 di domenica 11 gennaio, e comunque fino a cessate esigenze.

Un fine settimana, dunque, che a Mazara unisce arte, musica e impegno sociale, offrendo occasioni diverse ma complementari di partecipazione e condivisione.



