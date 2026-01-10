Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Lettere & Opinioni
10/01/2026 12:25:00

La politica del copia e incolla e l’abbandono dei più fragili

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-01-2026/la-politica-del-copia-e-incolla-e-l-abbandono-dei-piu-fragili-450.jpg

Gentile redazione di Tp24,

 

Ogni campagna elettorale è la stessa storia: strade, illuminazione, porto, turismo. Promesse che si ripetono come un copione già scritto, mentre i più deboli sono lasciati a marcire nell’indifferenza. I disabili, che vivono in città inaccessibili e senza servizi adeguati, sono invisibili. Le spiagge accessibili? Un miraggio. In un Paese che si dice moderno, non è accettabile che chi ha difficoltà motorie non possa nemmeno godersi il mare.

Gli anziani sono abbandonati tra le mura di casa, senza assistenza e senza reti di supporto. Le politiche di inclusione sociale sono assenti, soprattutto per gli ex detenuti, che finiscono in carceri sovraffollate senza possibilità di recupero e reintegrazione. Dove sono le proposte per garantire loro una seconda chance?

Questi temi sono sistematicamente ignorati dai programmi elettorali. Non portano voti facili e non fanno notizia, ma sono la vera emergenza. Una politica che investe solo in infrastrutture e turismo mentre lascia ai margini le persone più fragili è una politica che ha fallito.

La vera società civile si misura dalla cura dei più deboli. Non è più tempo di fare propaganda vuota, ma di affrontare le emergenze umane e costruire un Paese veramente inclusivo.

 

Rossella De Vita









Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale