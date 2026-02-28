Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Lettere & Opinioni
28/02/2026 12:53:00

Referendum sulla giustizia, perché voterò No

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-02-2026/1772276177-0-referendum-sulla-giustizia-perche-votero-no.jpg

Egregio Direttore di Tp24,

 

fra tre settimane saremo chiamati a votare sul referendum relativo alla giustizia, o più precisamente sulla separazione delle carriere dei magistrati.

 

Fino a qualche mese fa pensavo di non recarmi alle urne. Mi sembrava una materia eccessivamente tecnica, distante dalla comprensione dei comuni cittadini. Nelle ultime settimane, però, il tema è entrato con forza nel dibattito pubblico: non c’è giornale o trasmissione televisiva che non ne parli. Ho così cercato di approfondire, ascoltando soprattutto esperti e giuristi, molto meno i politici.

 

Da questo confronto ho compreso perché molti concordino su un punto: la riforma, se dovesse prevalere il Sì, non migliorerebbe i tempi della giustizia, che rappresentano la principale preoccupazione dei cittadini. Non inciderebbe neppure sugli errori giudiziari. Secondo alcuni, entrambe le situazioni potrebbero addirittura peggiorare.

 

La domanda che mi pongo – e che tanti si pongono – è allora semplice: perché fare una riforma che non riduce i tempi dei processi e non limita gli errori? Qual è lo scopo non dichiarato di questa modifica?

 

Se vincesse il Sì, si avrebbero due CSM (Consigli Superiori della Magistratura). Oltre ai maggiori costi per lo Stato, vi sarebbe l’introduzione del sorteggio per la scelta dei magistrati che ne farebbero parte. Mi chiedo: chi si farebbe curare da un medico scelto per sorteggio solo perché iscritto all’Ordine? Chi sceglierebbe un ingegnere, un architetto o un avvocato affidandosi alla sorte? Il sorteggio, di norma, appartiene alle lotterie, non alla selezione di ruoli che richiedono competenza e responsabilità.

 

Si parla meno, inoltre, del fatto che verrebbero modificati sette articoli della Costituzione, intervenendo su equilibri delicati su cui si fonda il nostro ordinamento. In una democrazia i magistrati devono restare indipendenti e non rispondere al potere politico. Su questo, almeno a parole, tutti concordano.

 

Se davvero si vogliono ridurre i tempi dei processi, le soluzioni appaiono chiare: coprire la pianta organica dei magistrati, potenziare il personale amministrativo e le forze dell’ordine, investire in tecnologia e strutture, favorire o rendere obbligatorio l’aggiornamento continuo.

 

Perché non intervenire su questi aspetti concreti, invece di proporre una riforma che, a detta di molti, non risolve i problemi principali? È legittimo nutrire qualche sospetto.

 

Per queste ragioni ho deciso che andrò a votare e voterò No.

 

Dott. Alberto Di Girolamo



Lettere & Opinioni | 2026-02-28 12:53:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-02-2026/1772276177-0-referendum-sulla-giustizia-perche-votero-no.jpg

Referendum sulla giustizia, perché voterò No

Egregio Direttore di Tp24, fra tre settimane saremo chiamati a votare sul referendum relativo alla giustizia, o più precisamente sulla separazione delle carriere dei magistrati. Fino a qualche mese fa pensavo di non recarmi alle...







Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti sulle cure palliative

Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...