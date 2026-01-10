Trapani, aperto il bando per i Garanti comunali: candidature entro il 16 gennaio

10/01/2026 06:00:00

Il Comune di Trapani apre ufficialmente la partita sui Garanti comunali e pubblica l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature. Un bando che chiama in causa competenze, esperienza e indipendenza, puntando su figure chiamate a vigilare sui diritti delle persone più fragili e a fare da sentinelle civiche sul territorio.

Quattro le cariche da assegnare, tutte a titolo gratuito e con nomina diretta del sindaco:

Garante della Persona Disabile

Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Garante dei Diritti degli Anziani

Garante dei Diritti dei Detenuti e delle Persone private della libertà personale

Un ruolo chiave, non simbolico

Non si tratta di incarichi formali. I Garanti avranno il compito di segnalare violazioni, raccogliere istanze, monitorare servizi e strutture, dialogare con uffici comunali, ASP, autorità giudiziarie e organismi regionali e nazionali. In alcuni casi potranno anche intervenire su programmazione, accesso ai servizi, qualità dell’assistenza e condizioni di vita di persone disabili, minori, anziani e detenuti.

Ogni figura è regolata da un Regolamento comunale specifico, approvato dal Consiglio comunale tra il 2017 e il 2025, che definisce nel dettaglio requisiti, funzioni, incompatibilità e durata dell’incarico.

Chi può candidarsi

Il bando è rivolto a profili con comprovata esperienza nei rispettivi ambiti: giuridico, sociale, psicologico, medico o educativo, a seconda della figura scelta. Richiesta l’assenza di incompatibilità, nessun incarico politico in corso (con limiti ancora più stringenti per il Garante dei detenuti) e la disponibilità a svolgere il ruolo senza compenso.

La durata varia:

tre anni, rinnovabili una sola volta, per disabili, infanzia/adolescenza e anziani;

cinque anni non rinnovabili per il Garante dei detenuti, con incarico svincolato dalla consiliatura, a tutela dell’autonomia della funzione.

Come partecipare al bando

Le candidature vanno presentate esclusivamente via PEC all’indirizzo

servizi.sociali@pec.comune.trapani.it, utilizzando il modello allegato all’avviso.

Alla domanda devono essere allegati:

curriculum vitae dettagliato, firmato e redatto come dichiarazione sostitutiva;

documento di identità valido.

Nell’oggetto della PEC va indicata chiaramente la dicitura:

“Candidatura nomina Garante …” specificando la figura prescelta.

Scadenza e procedura

Il termine ultimo è fissato al 16 gennaio 2026, 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio. Gli uffici dei Servizi sociali verificheranno l’ammissibilità delle domande e trasmetteranno l’elenco dei candidati al sindaco entro 15 giorni dalla scadenza. L’esito sarà pubblicato sul sito istituzionale.

Palazzo d’Alì chiarisce che l’avviso ha carattere esplorativo: l’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare la procedura. Ma il bando è aperto, e ora la palla passa ai professionisti e agli operatori del sociale che vogliono mettersi in gioco per la tutela dei diritti a Trapani.



