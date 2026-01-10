Trapani, aperto il bando per i Garanti comunali: candidature entro il 16 gennaio

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Il Comune di Trapani apre ufficialmente la partita sui Garanti comunali e pubblica l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature. Un bando che chiama in causa competenze, esperienza e indipendenza, puntando su figure chiamate a vigilare sui diritti delle persone più fragili e a fare da sentinelle civiche sul territorio.
Quattro le cariche da assegnare, tutte a titolo gratuito e con nomina diretta del sindaco:
Garante della Persona Disabile
Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Garante dei Diritti degli Anziani
Garante dei Diritti dei Detenuti e delle Persone private della libertà personale
Un ruolo chiave, non simbolico
Non si tratta di incarichi formali. I Garanti avranno il compito di segnalare violazioni, raccogliere istanze, monitorare servizi e strutture, dialogare con uffici comunali, ASP, autorità giudiziarie e organismi regionali e nazionali. In alcuni casi potranno anche intervenire su programmazione, accesso ai servizi, qualità dell’assistenza e condizioni di vita di persone disabili, minori, anziani e detenuti.
Ogni figura è regolata da un Regolamento comunale specifico, approvato dal Consiglio comunale tra il 2017 e il 2025, che definisce nel dettaglio requisiti, funzioni, incompatibilità e durata dell’incarico.
Chi può candidarsi
Il bando è rivolto a profili con comprovata esperienza nei rispettivi ambiti: giuridico, sociale, psicologico, medico o educativo, a seconda della figura scelta. Richiesta l’assenza di incompatibilità, nessun incarico politico in corso (con limiti ancora più stringenti per il Garante dei detenuti) e la disponibilità a svolgere il ruolo senza compenso.
La durata varia:
tre anni, rinnovabili una sola volta, per disabili, infanzia/adolescenza e anziani;
cinque anni non rinnovabili per il Garante dei detenuti, con incarico svincolato dalla consiliatura, a tutela dell’autonomia della funzione.
Come partecipare al bando
Le candidature vanno presentate esclusivamente via PEC all’indirizzo
servizi.sociali@pec.comune.trapani.it, utilizzando il modello allegato all’avviso.
Alla domanda devono essere allegati:
curriculum vitae dettagliato, firmato e redatto come dichiarazione sostitutiva;
documento di identità valido.
Nell’oggetto della PEC va indicata chiaramente la dicitura:
“Candidatura nomina Garante …” specificando la figura prescelta.
Scadenza e procedura
Il termine ultimo è fissato al 16 gennaio 2026, 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio. Gli uffici dei Servizi sociali verificheranno l’ammissibilità delle domande e trasmetteranno l’elenco dei candidati al sindaco entro 15 giorni dalla scadenza. L’esito sarà pubblicato sul sito istituzionale.
Palazzo d’Alì chiarisce che l’avviso ha carattere esplorativo: l’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare la procedura. Ma il bando è aperto, e ora la palla passa ai professionisti e agli operatori del sociale che vogliono mettersi in gioco per la tutela dei diritti a Trapani.
