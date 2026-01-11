Basket femminile: la  Sicily by Car Alcamo Basket inizia l'anno con una sconfitta a Rovigo

11/01/2026 11:50:00

Sconfitta contro le aspettative per la Sicily by Car Alcamo Basket. Le alcamesi sono state battute 67-62 sul parquet della Solmec Rhodigium Basket. Eppure Alcamo era partita meglio e ha condotto gran parte della gara a partire dal primo quarto, prima del sorpasso delle padrone di casa firmato da Castelli con cinque punti consecutivi. Il match è rimasto in sostanziale equilibrio fino al terzo periodo, quando Rovigo ha trovato l’allungo più consistente con un parziale di 17-9 che sposta l’inerzia dell’incontro. La Sicily By Car ha reagito nell’ultimo quarto con i 12 punti di Nikolic che riportano le ospiti fino ad un solo possesso di distanza, ma nel finale Rovigo è più lucida. Stoichkova chiude con 17 punti, mentre Stavrov e Castelli ne aggiungono 16 ciascuna. Decisivo anche il contributo di Zanetti, che firma una doppia doppia da 16 punti e 13 rimbalzi. In casa Alcamo arrivano segnali importanti, ma dalle statistiche individuali. Oltre i 12 di Nikolic ci sono 14 punti a testa per Kraujunaite e Russo, con quest’ultima che cattura anche 10 rimbalzi e finisce la gara in doppia doppia. La sconfitta di inizio anno rende subito cruciale il prossimo turno di campionato previsto al PalaTreSanti contro Ancona, reduce dal ko con Ragusa.



