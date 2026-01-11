Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
11/01/2026 11:50:00

Basket femminile: la  Sicily by Car Alcamo Basket inizia l'anno con una sconfitta a Rovigo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-01-2026/1768128116-0-basket-femminile-la-sicily-by-car-alcamo-basket-inizia-l-anno-con-una-sconfitta-a-rovigo.jpg

Sconfitta contro le aspettative per la Sicily by Car Alcamo Basket. Le alcamesi sono state battute 67-62 sul parquet della Solmec Rhodigium Basket. Eppure Alcamo era partita meglio e ha condotto gran parte della gara a partire dal primo quarto, prima del sorpasso delle padrone di casa firmato da Castelli con cinque punti consecutivi. Il match è rimasto in sostanziale equilibrio fino al terzo periodo, quando Rovigo ha trovato l’allungo più consistente con un parziale di 17-9 che sposta l’inerzia dell’incontro. La Sicily By Car ha reagito nell’ultimo quarto con i 12 punti di Nikolic che riportano le ospiti fino ad un solo possesso di distanza, ma nel finale Rovigo è più lucida. Stoichkova chiude con 17 punti, mentre Stavrov e Castelli ne aggiungono 16 ciascuna. Decisivo anche il contributo di Zanetti, che firma una doppia doppia da 16 punti e 13 rimbalzi. In casa Alcamo arrivano segnali importanti, ma dalle statistiche individuali. Oltre i 12 di Nikolic ci sono 14 punti a testa per Kraujunaite e Russo, con quest’ultima che cattura anche 10 rimbalzi e finisce la gara in doppia doppia. La sconfitta di inizio anno rende subito cruciale il prossimo turno di campionato previsto al PalaTreSanti contro Ancona, reduce dal ko con Ragusa.









Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale