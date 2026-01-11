Basket femminile: la  Sicily by Car Alcamo Basket inizia l'anno con una sconfitta a Rovigo

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Sconfitta contro le aspettative per la Sicily by Car Alcamo Basket. Le alcamesi sono state battute 67-62 sul parquet della Solmec Rhodigium Basket. Eppure Alcamo era partita meglio e ha condotto gran parte della gara a partire dal primo quarto, prima del sorpasso delle padrone di casa firmato da Castelli con cinque punti consecutivi. Il match è rimasto in sostanziale equilibrio fino al terzo periodo, quando Rovigo ha trovato l’allungo più consistente con un parziale di 17-9 che sposta l’inerzia dell’incontro. La Sicily By Car ha reagito nell’ultimo quarto con i 12 punti di Nikolic che riportano le ospiti fino ad un solo possesso di distanza, ma nel finale Rovigo è più lucida. Stoichkova chiude con 17 punti, mentre Stavrov e Castelli ne aggiungono 16 ciascuna. Decisivo anche il contributo di Zanetti, che firma una doppia doppia da 16 punti e 13 rimbalzi. In casa Alcamo arrivano segnali importanti, ma dalle statistiche individuali. Oltre i 12 di Nikolic ci sono 14 punti a testa per Kraujunaite e Russo, con quest’ultima che cattura anche 10 rimbalzi e finisce la gara in doppia doppia. La sconfitta di inizio anno rende subito cruciale il prossimo turno di campionato previsto al PalaTreSanti contro Ancona, reduce dal ko con Ragusa.
Non è stata una partita. Ma un'altra farsa. Trapani–Trento, ultima gara del girone di andata di Serie A, si è chiusa dopo appena quattro minuti e undici secondi, quando sul parquet del PalaShark è rimasto un solo...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
I saldi invernali entrano nel vivo anche da Katia Store, con sconti fino al 40% attivi sia online che nei punti vendita. L’offerta riguarda una selezione ampia di articoli uomo e donna, con il meglio degli accessori e della...