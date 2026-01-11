Centrodestra, il nodo Marsala al tavolo regionale: tra Fici, Sturiano e una città ferma 

11/01/2026 06:00:00

Mercoledì 14 gennaio si terrà a Palermo il tavolo regionale per le amministrative di primavera.

Sarà affrontato anche il nodo Marsala. Negli ultimi giorni, sul tavolo delle candidature, c’è quella di Enzo Sturiano, la cui disponibilità è stata chiesta da tre deputati forzisti: Stefano Pellegrino, Giorgio Mulè e Marco Falco. Un’altra dichiarazione pro Sturiano è arrivata dal deputato regionale di Fratelli d’Italia Beppe Bica.

Luca Sbardella, commissario in Sicilia per i meloniani, è piuttosto urtato di tutto il tira e molla che si sta consumando in provincia di Trapani. Il livello di discussione adesso è più alto: mercoledì arriverà su quel tavolo il nome di Sturiano, che dovrà essere sostenuto da Pellegrino, perché il segretario provinciale Toni Scilla ha già detto chiaramente che il candidato della coalizione di centrodestra è Nicola Fici.

Mercoledì sarà il giorno della verità: si comprenderà anche quale tenuta abbiano i partiti e le aree interne.

ProgettiAmo Marsala: restiamo con Fici

Lo scorso venerdì pomeriggio si è tenuta una lunga riunione dei movimenti civici che appoggiano la candidatura di Fici. Paolo Ruggieri, leader di ProgettiAmo Marsala, si è sbilanciato: “Si va avanti con Nicola, con fiducia”. Poche parole, ma abbastanza chiare. Annunciato anche il prossimo incontro, il 14 gennaio a Marsala, e la composizione di un documento (l’ennesimo) per sostenere la candidatura di Fici.

Insomma, pare che ProgettiAmo non convergerebbe su Sturiano.

Grillo rilancia: convention e liste

Sabato 17 gennaio appuntamento con Massimo Grillo, che presenterà liste e simboli, quindi chi sarà della partita. Magari si presenterà pure senza l’incognita Sturiano: tre esponenti di giunta fanno capo all’attuale presidente del Consiglio.

È lo stesso Grillo a chiedere chiarezza al centrodestra, scegliendo un percorso unitario. Riuscirà a ricompattare con Sturiano? Questa e altre domande verranno poste martedì 15 gennaio a Grillo, a partire dalle 13.30, ospite al Volatore di Rmc 101, in diretta anche su Tp24.

Città ferma

Marsala, ad oggi, è in una campagna elettorale che non ha un programma, né tantomeno una visione chiara di futuro. Il dibattito pubblico non ruota attorno alle idee, ai progetti, alle priorità per i cittadini, ma si consuma sui nomi dei candidati, trasformati in strumenti di regolamento di conti interni ai partiti.

Ed è così che la politica ha smesso di parlare alla città e parla solo a se stessa. I problemi restano sullo sfondo, irrisolti e senza voce.

In questo clima la politica è impegnata a regolare equilibri e contese interne; le discussioni sono spesso autoreferenziali. È il segno di una politica che fatica a parlare ai cittadini e che rischia di allontanarli ancora di più.



