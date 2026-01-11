Concorsi pubblici: 130 posti alla Protezione civile e 248 assistenti informatici all’Inps

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Sono due importanti opportunità di lavoro nel settore pubblico quelle attualmente aperte, con bandi pubblicati sul Portale inPA e scadenze fissate a fine gennaio 2026. I concorsi riguardano il Dipartimento della Protezione civile e l’Inps, per un totale di 378 assunzioni a tempo indeterminato.
È online il bando di concorso pubblico del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per 130 nuove assunzioni.
La selezione, affidata alla Commissione RIPAM, è finalizzata all’inserimento di:
I profili richiesti sono amministrativi e tecnici, suddivisi in diverse categorie.
Per partecipare è necessario possedere, oltre ai requisiti generali previsti dalla normativa sui concorsi pubblici, la laurea o il diploma, in base al profilo scelto, come specificato nel bando.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online, tramite il Portale inPA.
Scadenza: 27 gennaio 2026.
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
I saldi invernali entrano nel vivo anche da Katia Store, con sconti fino al 40% attivi sia online che nei punti vendita. L’offerta riguarda una selezione ampia di articoli uomo e donna, con il meglio degli accessori e della...