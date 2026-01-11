Concorsi pubblici: 130 posti alla Protezione civile e 248 assistenti informatici all’Inps

11/01/2026 13:19:00

Sono due importanti opportunità di lavoro nel settore pubblico quelle attualmente aperte, con bandi pubblicati sul Portale inPA e scadenze fissate a fine gennaio 2026. I concorsi riguardano il Dipartimento della Protezione civile e l’Inps, per un totale di 378 assunzioni a tempo indeterminato.

Concorso al Dipartimento della Protezione civile: 130 assunzioni

È online il bando di concorso pubblico del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per 130 nuove assunzioni.

La selezione, affidata alla Commissione RIPAM, è finalizzata all’inserimento di:

90 Funzionari/e

40 Assistenti

I profili richiesti sono amministrativi e tecnici, suddivisi in diverse categorie.

Per partecipare è necessario possedere, oltre ai requisiti generali previsti dalla normativa sui concorsi pubblici, la laurea o il diploma, in base al profilo scelto, come specificato nel bando.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online, tramite il Portale inPA.

Scadenza: 27 gennaio 2026.



