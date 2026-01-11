Emergenza 118, Mazara resta con una sola ambulanza: la segnalazione

11/01/2026 19:26:00

Una scelta che lascia perplessi e che solleva interrogativi seri sulla gestione del servizio di emergenza-urgenza nel Trapanese. A Mazara del Vallo, infatti, si è verificata una situazione definita “anomala e insostenibile” da un cittadino che ha deciso di segnalarla a Tp24, chiedendo di restare anonimo.

Mazara del Vallo dispone ordinariamente di due ambulanze del 118: una medicalizzata, con medico, infermiere, soccorritore e autista-soccorritore, e una seconda con due autisti-soccorritori. Una dotazione analoga è prevista anche per Marsala. Qualche giorno fa però uno dei mezzi marsalesi, quello con due soccorritori, si è guastato.

La soluzione individuata non è stata la riparazione immediata o l’attivazione di un mezzo sostitutivo, ma lo spostamento di una delle ambulanze di Mazara a Marsala. Una decisione che ha avuto come conseguenza immediata quella di lasciare Mazara del Vallo con una sola ambulanza operativa.

Una scelta che, secondo il cittadino che ha inviato la segnalazione, rischia di compromettere la tutela della salute pubblica in un territorio vasto e complesso come quello mazarese. «Con quale criterio si è deciso di sottrarre un mezzo a Mazara?», è la domanda che viene posta. E ancora: quali parametri vengono utilizzati per valutare il fabbisogno reale di un territorio in situazioni di emergenza? È accettabile che una città venga temporaneamente sottodimensionata per far fronte alle carenze di un’altra?

Il timore espresso è che questa decisione possa allungare i tempi di intervento e ridurre l’efficacia del servizio di emergenza-urgenza proprio in un’area che, per estensione e densità abitativa, avrebbe invece bisogno di un presidio adeguato e stabile.



