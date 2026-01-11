Paceco piange il dentista Francesco D’Agate

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Paceco dice addio a Francesco D'Agate, storico dentista del paese, scomparso all’età di 71 anni. Una notizia che ha colpito profondamente la comunità, dove D’Agate era molto stimato e benvoluto, non solo per la sua professionalità, ma per il tratto umano con cui ha accompagnato intere generazioni di pazienti.
Per molti pacecoti Francesco D’Agate non era “solo” il dentista. Era una presenza familiare, rassicurante, un riferimento costante. Sempre disponibile, sempre gentile, capace di un sorriso e di una battuta anche nei momenti meno piacevoli della poltrona odontoiatrica.
A ricordarlo sono in tanti, con parole che raccontano più di qualsiasi curriculum.
Anni fa D’Agate aveva perso la moglie Francesca, una ferita che aveva segnato profondamente la sua vita. Proprio in sua memoria, nel 2021, la famiglia aveva deciso di compiere un gesto che è rimasto impresso nella storia recente del paese.
Nel cuore di Paceco, presso la Parrocchia Matrice di Paceco, nel 2021 è stata inaugurata e benedetta una Croce 3D donata dal dottor D’Agate in memoria della moglie Francesca.
La famiglia D’Agate ha inoltre donato alla parrocchia un altare in marmo e legno, realizzato da Claudio Alagna e Fausto Rinaudo, a testimonianza di un legame profondo con la comunità e con la chiesa.
