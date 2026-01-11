Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
11/01/2026 11:20:00

Se ne sono andati: Concetta Calcara (47), Giuseppe Maggio (65), Angela Bonafede (79)

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-01-2026/se-ne-sono-andati-concetta-calcara-47-giuseppe-maggio-65-angela-bonafede-79-450.jpg

È venuta a mancare il 9 gennaio 2026, a Troina, all’età di 47 anni, Concetta Calcara.

Era nata a Mazara del Vallo il 4 luglio 1978.

La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Agatone.
I funerali saranno celebrati lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 14:30 nella Basilica Cattedrale.
La sepoltura avverrà nel cimitero di Mazara del Vallo.

 

È venuto a mancare il 30 dicembre 2025, a Roma, all’età di 65 anni, Giuseppe Maggio. Nato a Marsala il 28 novembre 1960, risiedeva nella Capitale, in via Venti Settembre.

Brigadiere dei Carabinieri, Giuseppe Maggio ha dedicato la sua vita al servizio dello Stato. Nel corso della sua carriera aveva prestato servizio a Roma tra il 1995 e il 1996, collaborando con lo Stato Maggiore della Difesa, il SISMI e con la rivista istituzionale “Il Carabiniere”, distinguendosi per professionalità, riservatezza e senso del dovere.

La salma è esposta, presso il salone della Chiesa di Maria Santissima Addolorata di Strasatti.
I funerali saranno celebrati lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 9:30, nella Chiesa di Maria Santissima Addolorata di Strasatti.
La sepoltura avverrà nel cimitero di Petrosino.

È venuta a mancare l’8 gennaio 2026, a Marsala, all’età di 79 anni, Angela Bonafede. Nata a Mazara del Vallo il 24 aprile 1946, risiedeva nella sua città.

La camera ardente è allestita presso la casa funeraria Agatone.
I funerali saranno celebrati lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 9:30 presso la Chiesa Madonna del Paradiso.
La sepoltura avverrà nel cimitero di Mazara del Vallo.