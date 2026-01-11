Se ne sono andati: Concetta Calcara (47), Giuseppe Maggio (65), Angela Bonafede (79)

11/01/2026 11:20:00

È venuta a mancare il 9 gennaio 2026, a Troina, all’età di 47 anni, Concetta Calcara.

Era nata a Mazara del Vallo il 4 luglio 1978.

La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Agatone.

I funerali saranno celebrati lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 14:30 nella Basilica Cattedrale.

La sepoltura avverrà nel cimitero di Mazara del Vallo.

È venuto a mancare il 30 dicembre 2025, a Roma, all’età di 65 anni, Giuseppe Maggio. Nato a Marsala il 28 novembre 1960, risiedeva nella Capitale, in via Venti Settembre.

Brigadiere dei Carabinieri, Giuseppe Maggio ha dedicato la sua vita al servizio dello Stato. Nel corso della sua carriera aveva prestato servizio a Roma tra il 1995 e il 1996, collaborando con lo Stato Maggiore della Difesa, il SISMI e con la rivista istituzionale “Il Carabiniere”, distinguendosi per professionalità, riservatezza e senso del dovere.

La salma è esposta, presso il salone della Chiesa di Maria Santissima Addolorata di Strasatti.

I funerali saranno celebrati lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 9:30, nella Chiesa di Maria Santissima Addolorata di Strasatti.

La sepoltura avverrà nel cimitero di Petrosino.

È venuta a mancare l’8 gennaio 2026, a Marsala, all’età di 79 anni, Angela Bonafede. Nata a Mazara del Vallo il 24 aprile 1946, risiedeva nella sua città.

La camera ardente è allestita presso la casa funeraria Agatone.

I funerali saranno celebrati lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 9:30 presso la Chiesa Madonna del Paradiso.

La sepoltura avverrà nel cimitero di Mazara del Vallo.