Istituzioni

» Dai Comuni
12/01/2026 22:00:00

Parcheggi ad Alcamo, EasyPark resta attivo fino a marzo 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-01-2026/parcheggi-ad-alcamo-easypark-resta-attivo-fino-a-marzo-2026-450.jpg

 

Nessun blocco per il pagamento dei parcheggi tramite app ad Alcamo. Il Comune ha deciso di prorogare la convenzione con EasyPark fino al 31 marzo 2026, evitando così disagi a cittadini e visitatori nei primi mesi dell’anno.

 

La proroga si è resa necessaria dopo la scadenza delle convenzioni al 31 dicembre e in attesa della conclusione della nuova procedura pubblica per l’affidamento del servizio. EasyPark, app ampiamente utilizzata anche dalla polizia municipale per i controlli, continuerà quindi a funzionare senza interruzioni.

 

Dal Comune spiegano che uno stop improvviso avrebbe potuto causare confusione, ricorsi contro le multe e contenziosi. La proroga è temporanea, non comporta costi per l’Ente e potrà essere interrotta anticipatamente se il nuovo sistema entrerà in funzione prima di marzo.









