Parcheggi ad Alcamo, EasyPark resta attivo fino a marzo 2026

12/01/2026 22:00:00

Nessun blocco per il pagamento dei parcheggi tramite app ad Alcamo. Il Comune ha deciso di prorogare la convenzione con EasyPark fino al 31 marzo 2026, evitando così disagi a cittadini e visitatori nei primi mesi dell’anno.

La proroga si è resa necessaria dopo la scadenza delle convenzioni al 31 dicembre e in attesa della conclusione della nuova procedura pubblica per l’affidamento del servizio. EasyPark, app ampiamente utilizzata anche dalla polizia municipale per i controlli, continuerà quindi a funzionare senza interruzioni.

Dal Comune spiegano che uno stop improvviso avrebbe potuto causare confusione, ricorsi contro le multe e contenziosi. La proroga è temporanea, non comporta costi per l’Ente e potrà essere interrotta anticipatamente se il nuovo sistema entrerà in funzione prima di marzo.



