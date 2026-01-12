Iran in fiamme: solo proteste o rivoluzione?

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Solo protesta o anche rivoluzione? In Iran cresce la contestazione, aumenta la repressione.
Dal 28 dicembre le manifestazioni hanno causato 480 morti, 2mila arresti e proteste in 270 località, per la reazione delle forze di sicurezza. Ovviamente, in queste circostanze i numeri sono suscettibili di variazione; è indubitabile però che non si era mai visto nulla d’analogo, nella Repubblica islamica presidenziale teocratica sciita, da tempo ed è evidente che gran parte della gente è stanca del regime di terrore instaurato dagli ayatollah nel 1979.
Le notizie arrivano, anche se frammentate, nonostante il blocco di internet e della telefonia imposto dalle autorità dopo che sono dilagate le proteste a causa del crollo della valuta nazionale, il rial. Quello che sta accadendo potrebbe essere la svolta per deporre il regime e generare una successione del capo supremo Ali Khamenei, che intanto ha messo in atto una repressione brutale.
La “primavera iraniana” possiede alcuni elementi che possono mutare il corso della storia. I raid di Stati Uniti e Israele dei mesi scorsi hanno mortificato l’orgoglio persiano ma anche quello azero; infatti è parere di molteplici analisti che il 90% del popolo iraniano, non sostenga più il governo. È stanco, auspica un’altra realtà fuori dall’oscurantismo.
Donald Trump: l’Iran guarda alla libertà. Stati Uniti pronti ad aiutare. Infatti funzionari della sua amministrazione hanno avuto discussioni preliminari su come portare a termine un attacco contro l’Iran, qualora fosse necessario per dare seguito alla volontà di Trump, compresi i siti che potrebbero essere colpiti. Lo riporta il Wall Street Journal. Un’opzione in discussione è un attacco aereo su larga scala contro diversi obiettivi militari iraniani, ha affermato uno dei funzionari. Un altro funzionario ha affermato che non c’è consenso su quale linea d’azione intraprendere e che nessun equipaggiamento o personale militare è stato spostato in preparazione di un attacco.
Diversamente dal Venezuela, l’aiuto avverrebbe senza nessun prelievo di ayatollah, ma agevolando i dimostranti e così facendo in modo che la protesta si trasformi in una rivoluzione che garantisca il popolo iraniano.
Vittorio Alfieri
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Anno nuovo, nulla d’inedito nella politica marsalese per le elezioni amministrative della prossima primavera. I quattro candidati – il quinto, Domingo, dovrebbe confluire su Curatolo – tra gli ufficiali e Fici che ancora non lo...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Solo protesta o anche rivoluzione? In Iran cresce la contestazione, aumenta la repressione. Dal 28 dicembre le manifestazioni hanno causato 480 morti, 2mila arresti e proteste in 270 località, per la reazione delle forze di...
I saldi invernali entrano nel vivo anche da Katia Store, con sconti fino al 40% attivi sia online che nei punti vendita. L’offerta riguarda una selezione ampia di articoli uomo e donna, con il meglio degli accessori e della...