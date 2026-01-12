Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» L'Alfiere
12/01/2026 20:00:00

Iran in fiamme: solo proteste o rivoluzione?

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-01-2026/iran-in-fiamme-solo-proteste-o-rivoluzione-450.png

Solo protesta o anche rivoluzione?  In Iran cresce la contestazione, aumenta la repressione.

 

Dal 28 dicembre le manifestazioni hanno causato 480 morti, 2mila arresti e proteste in 270 località, per la reazione delle forze di sicurezza. Ovviamente, in queste circostanze i numeri sono suscettibili di variazione; è indubitabile però che non si era mai visto nulla d’analogo, nella Repubblica islamica presidenziale teocratica sciita, da tempo ed è evidente che gran parte della gente è stanca del regime di terrore instaurato dagli ayatollah nel 1979.

 

Le notizie arrivano, anche se frammentate, nonostante il blocco di internet e della telefonia imposto dalle autorità dopo che sono dilagate le proteste a causa del crollo della valuta nazionale, il rial. Quello che sta accadendo potrebbe essere la svolta per deporre il regime e generare una successione del capo supremo Ali Khamenei, che intanto ha messo in atto una repressione brutale.

 

La “primavera iraniana” possiede alcuni elementi che possono mutare il corso della storia. I raid di Stati Uniti e Israele dei mesi scorsi hanno mortificato l’orgoglio persiano ma anche quello azero; infatti è parere di molteplici analisti che il 90% del popolo iraniano, non sostenga più il governo. È stanco, auspica un’altra realtà fuori dall’oscurantismo.

 

Donald Trump: l’Iran guarda alla libertà. Stati Uniti pronti ad aiutare. Infatti funzionari della sua amministrazione hanno avuto discussioni preliminari su come portare a termine un attacco contro l’Iran, qualora fosse necessario per dare seguito alla volontà di Trump, compresi i siti che potrebbero essere colpiti. Lo riporta il Wall Street Journal. Un’opzione in discussione è un attacco aereo su larga scala contro diversi obiettivi militari iraniani, ha affermato uno dei funzionari. Un altro funzionario ha affermato che non c’è consenso su quale linea d’azione intraprendere e che nessun equipaggiamento o personale militare è stato spostato in preparazione di un attacco.

Diversamente dal Venezuela, l’aiuto avverrebbe senza nessun prelievo di ayatollah, ma agevolando i dimostranti e così facendo in modo che la protesta si trasformi in una rivoluzione che garantisca il popolo iraniano.

 

Vittorio Alfieri



L'Alfiere | 2026-01-12 20:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-01-2026/iran-in-fiamme-solo-proteste-o-rivoluzione-250.png

Iran in fiamme: solo proteste o rivoluzione?

Solo protesta o anche rivoluzione?  In Iran cresce la contestazione, aumenta la repressione. Dal 28 dicembre le manifestazioni hanno causato 480 morti, 2mila arresti e proteste in 270 località, per la reazione delle forze di...







Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale