Cronaca

» Meteo
12/01/2026 09:05:00

Meteo Sicilia. Dopo il maltempo e la neve arriva la tregua. Le previsioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-01-2026/meteo-sicilia-dopo-il-maltempo-e-la-neve-arriva-la-tregua-le-previsioni-450.jpg

La Sicilia si lascia alle spalle un fine settimana segnato dal maltempo, con vento di burrasca, piogge sulle coste e neve nell’entroterra, e si affaccia a un inizio di settimana più stabile. Oggi, lunedì 12 gennaio, resta però alta l’attenzione soprattutto per il vento e le mareggiate, mentre le precipitazioni sono ormai in esaurimento.

 

Vento e mareggiate, ma senza allerta

Non è stata diramata allerta gialla, ma l’avviso della Protezione civile regionale segnala ancora condizioni meteo avverse per i venti. Persistono venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, in particolare sulle aree occidentali e meridionali dell’Isola, con mareggiate lungo le coste esposte.
I mari restano agitati o molto agitati, soprattutto lo Ionio, mentre il Tirreno meridionale è molto mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione.

 

Il quadro generale: alta pressione in rimonta

Dopo giorni tipicamente invernali, con rovesci e neve anche a quote medio-basse, l’alta pressione torna a farsi strada. Il tempo risulterà più stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte della regione. Qualche nuvola resisterà solo sui rilievi, senza fenomeni rilevanti.

Attenzione alle temperature minime, ancora basse soprattutto nelle aree interne, dove non si escludono gelate mattutine. Le massime, invece, iniziano lentamente a risalire.

 

Temperature in Sicilia

Le minime oscillano tra 1 e 11 gradi, le massime tra 6 e 14 gradi.
Valori previsti: 14°C ad Agrigento, 13°C a Palermo, 12°C a Catania, 11°C a Messina, 6°C a Enna, 10°C a Ragusa, 14°C a Trapani.

 

Focus Trapani e provincia

In provincia di Trapani la giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso.

  • Mattino: bel tempo
  • Pomeriggio: qualche nube sparsa
  • Sera: poche nubi e clima più tranquillo

Le temperature si manterranno tra 9 e 13 gradi. I venti, inizialmente moderati da nord-est, tenderanno ad attenuarsi nel corso della giornata. Il mare resta mosso, ma con condizioni in miglioramento rispetto ai giorni scorsi.

 

Nei prossimi giorni

La tendenza per la settimana è verso tempo stabile e più soleggiato, con venti in ulteriore calo e graduale rialzo delle temperature. L’inverno resta protagonista, ma senza nuove ondate di maltempo all’orizzonte immediato.

Dopo pioggia, freddo e raffiche di vento, la Sicilia può finalmente tirare il fiato, anche se il mare continuerà a ricordare che gennaio è ancora pienamente inverno.

 









