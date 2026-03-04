Torna il vento in Sicilia. Soffia lo Scirocco e si alzano le temperature

Sarà il vento il protagonista di questo mercoledì 4 marzo in Sicilia. Nessuna pioggia in vista, ma tornano le correnti meridionali, anche sostenute.
Secondo il bollettino della Protezione Civile regionale , sono previsti venti “localmente forti sud-orientali sui settori occidentali” dell’Isola. Tradotto: Scirocco in rinforzo soprattutto nel Trapanese e nel Palermitano.
Mercoledì 4 marzo: sole, velature e vento
Il tempo resta stabile su tutta la Sicilia.
Sul versante occidentale, in mattinata il sole si alternerà a qualche nube, mentre sul lato orientale ci saranno schiarite con velature, complice anche il pulviscolo sahariano trasportato dai venti meridionali.
Nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Le temperature si mantengono miti, con valori che si aggirano intorno ai 18-20 gradi, in linea con un marzo che ha già un sapore primaverile.
Cielo “giallo” e aria mite
L’anticiclone subtropicale continua a dominare la scena e blocca le perturbazioni atlantiche. Le temperature restano sopra la media stagionale di 5-7 gradi e, in Sicilia, il richiamo di aria calda dal Nord Africa porta con sé anche polvere sahariana.
Il cielo potrà apparire velato, a tratti quasi giallastro, soprattutto lungo la fascia tirrenica. Le massime potrebbero superare i 20 gradi tra il 5 e il 6 marzo, in particolare sulle coste settentrionali.
Fine settimana: possibile parentesi instabile
Venerdì potrebbe affacciarsi qualche pioggia a causa di una circolazione depressionaria in transito sul Mediterraneo. Si tratterebbe comunque di fenomeni deboli e localizzati, con un rapido miglioramento nel corso del weekend.
Guardando oltre, tra il 7 e l’8 marzo si intravede la possibilità di un cambio di scenario con l’arrivo di correnti più fredde da Est. Per ora resta solo un’ipotesi: l’alta pressione sembra ancora ben salda.
In sintesi: vento di Scirocco, temperature quasi da primavera inoltrata e niente ombrelli, almeno per qualche giorno. Marzo, per ora, gioca d’anticipo.