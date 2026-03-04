Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
04/03/2026 08:48:00

Torna il vento in Sicilia. Soffia lo Scirocco e si alzano le temperature

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-03-2026/1772611044-0-torna-il-vento-in-sicilia-soffia-lo-scirocco-e-si-alzano-le-temperature.jpg

Sarà il vento il protagonista di questo mercoledì 4 marzo in Sicilia. Nessuna pioggia in vista, ma tornano le correnti meridionali, anche sostenute.

Secondo il bollettino della Protezione Civile regionale , sono previsti venti “localmente forti sud-orientali sui settori occidentali” dell’Isola. Tradotto: Scirocco in rinforzo soprattutto nel Trapanese e nel Palermitano.

 

Mercoledì 4 marzo: sole, velature e vento

Il tempo resta stabile su tutta la Sicilia.
Sul versante occidentale, in mattinata il sole si alternerà a qualche nube, mentre sul lato orientale ci saranno schiarite con velature, complice anche il pulviscolo sahariano trasportato dai venti meridionali.

Nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Le temperature si mantengono miti, con valori che si aggirano intorno ai 18-20 gradi, in linea con un marzo che ha già un sapore primaverile.

 

Cielo “giallo” e aria mite

L’anticiclone subtropicale continua a dominare la scena e blocca le perturbazioni atlantiche. Le temperature restano sopra la media stagionale di 5-7 gradi e, in Sicilia, il richiamo di aria calda dal Nord Africa porta con sé anche polvere sahariana.

Il cielo potrà apparire velato, a tratti quasi giallastro, soprattutto lungo la fascia tirrenica. Le massime potrebbero superare i 20 gradi tra il 5 e il 6 marzo, in particolare sulle coste settentrionali.

 

Fine settimana: possibile parentesi instabile

Venerdì potrebbe affacciarsi qualche pioggia a causa di una circolazione depressionaria in transito sul Mediterraneo. Si tratterebbe comunque di fenomeni deboli e localizzati, con un rapido miglioramento nel corso del weekend.

Guardando oltre, tra il 7 e l’8 marzo si intravede la possibilità di un cambio di scenario con l’arrivo di correnti più fredde da Est. Per ora resta solo un’ipotesi: l’alta pressione sembra ancora ben salda.

In sintesi: vento di Scirocco, temperature quasi da primavera inoltrata e niente ombrelli, almeno per qualche giorno. Marzo, per ora, gioca d’anticipo.









Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772550691-0-pasqua-2026-le-colombe-artigianali-di-capriccio-e-la-novita-limited-edition-aurum-marsala.jpg

Pasqua 2026, le colombe artigianali di Capriccio e la...

Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771491247-0-riapre-la-trattoria-delle-cozze-da-sabato-7-marzo-2026-torna-il-gusto-del-mare.jpg

Riapre la Trattoria delle Cozze: da sabato 7 marzo 2026 torna il gusto del...

Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...