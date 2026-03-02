Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
02/03/2026 08:33:00

Addio inverno? In Sicilia arriva lo Scirocco, attesi picchi di 24 gradi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-03-2026/1772439733-0-addio-inverno-in-sicilia-arriva-lo-scirocco-attesi-picchi-di-24-gradi.jpg

Marzo parte con il piede sull’acceleratore della primavera. L’inverno, almeno per ora, resta un ricordo. L’alta pressione domina il Mediterraneo e anche oggi, lunedì 2 marzo, la Sicilia si gode una giornata stabile, luminosa e decisamente mite.

 

Secondo le ultime previsioni, l’anticiclone resta ben saldo sull’Italia e garantisce un avvio di settimana senza scossoni. Se al Nord qualche nube e deboli piogge interessano soprattutto Piemonte e Liguria, al Sud e in Sicilia il quadro è ben diverso: tempo stabile, ampie schiarite e temperature sopra la media.

 

Oggi lunedì 2 marzo: sole e clima mite

Per la giornata di oggi sull’Isola si prevedono condizioni in prevalenza soleggiate, con qualche velatura di passaggio ma senza precipitazioni.

Le temperature restano miti per il periodo, con valori massimi che in diverse zone potranno superare i 20 gradi, specie nelle aree più esposte al sole.

L’alta pressione, spiegano gli esperti, è ben radicata sul Mediterraneo e protegge la Sicilia dalle correnti instabili. E il trend, almeno per qualche giorno, non cambia.

 

Da martedì arriva lo Scirocco: aria ancora più calda

La vera novità è attesa da martedì 3 marzo, quando una massa d’aria ancora più mite raggiungerà la regione accompagnata da una ventilazione di Scirocco.

Il vento soffierà a tratti anche con una certa intensità, soprattutto lungo la costa trapanese e sul Canale di Sicilia. Con lo Scirocco le temperature subiranno un ulteriore aumento.

Sulle coste tirreniche, tra Palermo e il Messinese, per effetto favonico – cioè l’aria che scende dai monti e si riscalda – i termometri potrebbero superare i 23-24 gradi, con punte locali fino a 25 gradi tra mercoledì 4 e giovedì 5 marzo.

Palermo, Termini Imerese, Cefalù, Sant’Agata di Militello e Barcellona Pozzo di Gotto potrebbero diventare tra le città più calde d’Italia in questi giorni.

 

Più fresco sulle coste ioniche

Situazione diversa lungo le coste orientali e sullo Stretto, dove la ventilazione meridionale proveniente dallo Ionio – più freddo in superficie – limiterà l’aumento termico. Qui difficilmente si andrà oltre i 17-18 gradi e non mancheranno possibili grigiori, nubi basse e foschie soprattutto sul Catanese.

 

Nuvole alte e polvere del Sahara

Il tempo resterà stabile, ma non sempre con cielo completamente azzurro. In settimana sono previsti passaggi di nubi alte e stratificate in risalita dal Nord Africa, accompagnate da pulviscolo sahariano in sospensione.

Il sole potrà apparire più pallido, ma l’assenza di piogge eviterà i classici depositi di sabbia al suolo. Piogge miste a polvere desertica sono invece più probabili sulle regioni del Nord Italia.

 

Quanto durerà il bel tempo?

La struttura anticiclonica appare solida almeno fino al prossimo weekend. Solo nella parte finale della settimana si intravede una lieve flessione delle temperature, per l’arrivo di aria più temperata dal Mediterraneo occidentale.

Anche in quel caso, però, i valori resteranno sopra le medie stagionali.

Un possibile cambio di scenario, con correnti più fredde da est, viene ipotizzato solo dopo il 7-8 marzo, ma al momento si tratta di una tendenza ancora tutta da confermare.









Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti sulle cure palliative

Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...