Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
23/02/2026 07:00:00

Sicilia, finalmente bel tempo: sole e temperature in rialzo fino a fine febbraio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-02-2026/sicilia-finalmente-bel-tempo-sole-e-temperature-in-rialzo-fino-a-fine-febbraio-450.jpg

Dopo settimane di pioggia quasi incessante, vento e perturbazioni a ripetizione, in Sicilia torna finalmente il bel tempo. Da oggi, lunedì 23 febbraio, l’alta pressione prende il comando sull’Isola e promette una fase stabile destinata a durare almeno fino alla fine del mese.

 

Il ciclone che ha interessato la regione negli ultimi giorni si è allontanato e al suo posto si afferma l’anticiclone delle Azzorre, destinato nei prossimi giorni a evolversi in una figura più calda di matrice nord-africana. Tradotto: sole, cieli sereni e temperature in progressivo aumento.

La Protezione civile regionale non ha diramato alcuna allerta meteo: un segnale chiaro di stabilità dopo un periodo segnato da avvisi e criticità diffuse.

 

Cieli sereni e clima più mite

Per la giornata di oggi e per i prossimi giorni il quadro è improntato alla stabilità su tutta la regione. Cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, con poche variazioni anche in serata e nottata, quando si confermano condizioni asciutte.

Secondo gli esperti, un campo di alte pressioni abbraccia l’intera Sicilia garantendo tempo stabile su litorale tirrenico, ionico e meridionale, così come nelle zone interne. Solo sull’Appennino potranno comparire locali nubi, con ampie schiarite nel corso del pomeriggio.

I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali. I mari risultano ancora mossi, in particolare il Basso Tirreno e il Canale di Sicilia, ma in generale in attenuazione rispetto ai giorni scorsi.

 

Temperature in rialzo, ma notti fredde nelle zone interne

Con il ritorno dell’anticiclone salgono anche le temperature, che in alcune province sfioreranno i 18-19 gradi nelle ore centrali della giornata.

Questi i valori previsti:

  • Agrigento: 8/18°C
  • Caltanissetta: 4/14°C
  • Catania: 10/19°C
  • Enna: 4/10°C
  • Messina: 12/16°C
  • Palermo: 12/18°C
  • Ragusa: 5/15°C
  • Siracusa: 5/18°C
  • Trapani: 9/17°C

Resta marcata l’escursione termica nelle aree interne: mattinate ancora fredde, con minime attorno ai 4-5 gradi tra Enna e Caltanissetta, e pomeriggi decisamente più miti.

L’assenza di vento favorirà inoltre il fenomeno dell’inversione termica nelle ore notturne, con possibili nubi basse o banchi di nebbia nelle zone pianeggianti e nelle vallate interne.

 

Piogge benefiche per le dighe

Il ritorno del sole arriva dopo settimane di precipitazioni che hanno però avuto un effetto positivo sulle riserve idriche. Nel solo mese di gennaio l’acqua invasata nelle dighe siciliane è aumentata di circa il 70% rispetto a fine dicembre, con oltre 160 milioni di metri cubi in più negli invasi.

Un dato che porta ossigeno dopo mesi di allarme siccità, anche se in alcune aree – come nel Trapanese – restano criticità da monitorare.

Per ora, però, è tempo di archiviare ombrelli e giacche impermeabili. La Sicilia si gode un anticipo di primavera che, secondo le attuali previsioni, dovrebbe accompagnare l’Isola almeno fino agli ultimi giorni di febbraio. Poi si vedrà.









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo