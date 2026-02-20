Pioggia e vento forte. Dopo un po' di tregua di nuovo maltempo in Sicilia

20/02/2026 08:32:00

Nuovo peggioramento in Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per l’intera giornata di oggi, venerdì 20 febbraio 2026.

Non sono previste criticità di livello rosso o arancione, ma l’allerta gialla – livello di attenzione – interessa gran parte dell’Isola: la zona nord-orientale tirrenica e le Eolie (Zona A), il versante centro-settentrionale tirrenico (Zona B), il nord-occidentale con Egadi e Ustica (Zona C), il sud-occidentale con Pantelleria (Zona D) e il versante ionico nord-orientale (Zona I).

Dal punto di vista meteorologico sono attese piogge intense spinte da correnti nord-occidentali. I venti soffieranno forti da nord-ovest, con raffiche di burrasca soprattutto sulla Sicilia occidentale e meridionale, in attenuazione nelle ore serali.

Mari molto mossi o agitati: lo Stretto di Sicilia sarà da agitato a molto agitato, agitato anche il Tirreno meridionale, mentre gli altri bacini si presenteranno molto mossi.

Dopo il miglioramento registrato nelle ultime ore, la tregua è dunque destinata a durare poco. Una nuova perturbazione di origine atlantica, alimentata da aria fredda di matrice polare marittima, sta attraversando l’Europa e determinerà anche sull’Isola un temporaneo ma intenso richiamo di aria più mite dai quadranti meridionali. Proprio nella giornata di venerdì si avvertirà questo contrasto, con un aumento dell’instabilità.

L’attenzione resta alta soprattutto per il rischio idrogeologico nelle aree già interessate dalle piogge dei giorni scorsi.



