19/02/2026 17:30:00

Meteo, nuova allerta gialla in Sicilia: domani venti forti, pioggia e mare molto mosso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771519398-0-meteo-nuova-allerta-gialla-in-sicilia-domani-venti-forti-pioggia-e-mare-molto-mosso.jpg

Nuova allerta meteo in Sicilia per venerdì 20 febbraio 2026. La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un bollettino di rischio idrogeologico valido per l’intera giornata, con livello di attenzione giallo in gran parte dell’Isola. 

Non sono previste zone in allerta rossa o arancione. L’allerta gialla riguarda invece diverse aree: la Zona A (Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie), la Zona B (Centro-Settentrionale), la Zona C (Nord-Occidentale con isole Egadi e Ustica), la Zona D (Sud-Occidentale e Pantelleria) e la Zona I (Nord-Orientale, versante ionico).

Per la provincia di Trapani l’attenzione è concentrata in particolare sulla Zona C e sulla Zona D, che comprendono il versante nord-occidentale e quello sud-occidentale dell’Isola.

 

Piogge e raffiche di burrasca

Sul fronte meteorologico sono attese piogge anche intense, accompagnate da venti forti dai quadranti nord-occidentali. Sulla Sicilia occidentale e meridionale sono previste raffiche di burrasca, in attenuazione nel corso della serata.

I mari si presenteranno da agitati a molto agitati nello Stretto di Sicilia, agitato il Tirreno meridionale e molto mossi gli altri bacini attorno alla Sicilia.

I venti soffieranno da nord-ovest con rinforzi sulle aree occidentali e meridionali, per poi diminuire gradualmente nelle ore serali.

 

Una tregua breve dopo il maltempo

Il nuovo peggioramento arriva dopo il maltempo che aveva colpito la regione a inizio settimana. Nelle ultime ore si era registrato un miglioramento delle condizioni atmosferiche, ma la pausa sarà breve.

Una nuova perturbazione atlantica, alimentata da aria fredda di origine polare marittima, ha raggiunto l’Europa nord-occidentale e si muoverà verso l’Europa centrale e il nord Italia. Questo movimento barico determinerà sulla Sicilia un richiamo di aria più mite dai quadranti meridionali, fenomeno che sarà particolarmente avvertibile proprio nella giornata di venerdì.

La situazione resta dunque sotto monitoraggio, soprattutto nelle aree già interessate da piogge nei giorni scorsi.

 



