Cronaca

» Meteo
18/02/2026 08:23:00

Meteo Sicilia. Il maltempo dà una tregua

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-02-2026/1771399486-0-meteo-sicilia-il-maltempo-da-una-tregua.jpg

Dopo giorni di piogge e raffiche di maestrale, sulla Sicilia arriva una pausa. Oggi, mercoledì 18 febbraio, è attesa una temporanea rimonta dell’alta pressione che porterà condizioni più stabili su gran parte dell’Isola.

Il tempo sarà in prevalenza buono soprattutto sui settori centro-meridionali, con ampie schiarite. Qualche nube in più al mattino è prevista sul versante tirrenico della provincia di Messina, in particolare in prossimità dello Stretto, ma il rischio di pioggia resta basso.

 

Le temperature massime si manterranno stazionarie rispetto ai giorni scorsi. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali, con locali raffiche più intense. Il Mar Tirreno sarà ancora molto mosso, a tratti agitato il Canale di Sicilia, con moto ondoso in graduale attenuazione. Più tranquilla la situazione sullo Ionio sotto costa, mentre al largo resterà mosso.

 

Focus Trapani

A Trapani la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso. Al mattino poco nuvoloso o velato, nel pomeriggio nuvolosità sparsa e di nuovo cielo poco nuvoloso in serata.

Le temperature saranno comprese tra 12 e 15 gradi: minima di 12°C nelle prime ore del mattino e massima di 15°C nel primo pomeriggio.

I venti soffieranno moderati da Ovest-Nord-Ovest tra 19 e 25 km/h al mattino e al pomeriggio, mentre in serata ruoteranno da Sud con intensità tra 21 e 30 km/h.

Giornata nel complesso stabile, quindi, ma con mare ancora mosso e vento che continuerà a farsi sentire.



