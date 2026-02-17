Ciclone Oriana sulla Sicilia: vento forte e allerta gialla. Le previsioni

17/02/2026 08:35:00

Il ciclone Oriana continua a farsi sentire sulla Sicilia. Anche oggi, martedì 17 febbraio, l’Isola resta nella morsa del maltempo, con vento forte di maestrale, mari agitati e allerta gialla in tre province: Palermo, Catania e Messina.

La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, segnalando venti da forti a burrasca nord-occidentali e condizioni meteo avverse per le prossime 24-30 ore. Attese anche mareggiate lungo le coste esposte.

Piogge e vento, soprattutto sul Tirreno

Le precipitazioni saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori nord-occidentali, centro-settentrionali e nord-orientali dell’Isola. I quantitativi saranno generalmente deboli, ma localmente moderati lungo la fascia tirrenica.

Il maestrale renderà il Mar Tirreno e il Canale di Sicilia agitati o molto agitati, con lo Stretto e lo Ionio in condizioni mosse o molto mosse al largo. Più riparato lo Ionio sotto costa, grazie alla protezione dei rilievi.

Sui rilievi del nord della regione non si esclude neve oltre i 1.400 metri.

Trapani e provincia

In provincia di Trapani la giornata sarà caratterizzata soprattutto dal vento forte. Cieli molto nuvolosi al mattino, con possibili deboli piogge lungo il litorale tirrenico. Graduale miglioramento nel corso del pomeriggio, con schiarite sempre accompagnate da raffiche sostenute di maestrale.

Il mare si presenterà molto mosso, localmente agitato, con possibili mareggiate lungo le coste più esposte.

Temperature in lieve calo

Le temperature restano invernali, con massime comprese tra 7 e 17 gradi in Sicilia. A Trapani previsti circa 15 gradi, 15 anche a Palermo e Messina, 17 a Catania, mentre i valori più bassi si registreranno nelle zone interne, come Enna.

Il quadro resta instabile: dopo il passaggio di Oriana è previsto un parziale miglioramento, ma senza una vera tregua. Il maltempo, almeno per ora, sembra non voler mollare la presa sull’Isola.



