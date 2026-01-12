Marsala, a Terrenove nasce un campo di calcetto parrocchiale dedicato a Biagio Lombardo

12/01/2026 07:37:00

Un nuovo spazio di aggregazione sta per nascere nella periferia di Marsala. In contrada Terrenove-Bambina la Parrocchia Maria SS. Bambina ha avviato ufficialmente le procedure per la realizzazione di un campo di calcetto parrocchiale, destinato a diventare un punto di riferimento per i giovani e per l’intera comunità del quartiere.

Un passaggio decisivo è stato compiuto lo scorso 17 dicembre 2025, con la firma dei primi atti ufficiali che hanno dato il via all’iter burocratico. Il progetto tecnico prevede la realizzazione dell’impianto sportivo all’interno dell’area di pertinenza della parrocchia, in contrada Terrenove, civico 72. Un’opera che, nelle intenzioni della comunità parrocchiale, non sarà soltanto un campo sportivo ma un luogo di incontro, socialità e inclusione.

A esprimere soddisfazione per il traguardo raggiunto è stato il parroco Francesco Tommaso Lombardo, che ha sottolineato il valore educativo e sociale dell’iniziativa, pensata per offrire ai ragazzi del territorio uno spazio sicuro dove crescere attraverso lo sport e la condivisione.

Fondamentale anche il sostegno del mondo associativo locale. Un contributo concreto è arrivato dall’A.S.D. MTB-ICANIRANDAGI, che ha devoluto una somma di denaro raccolta in occasione del XIII Conviviale Natalizio 2025, grazie alla generosità di soci e amici. Il versamento è stato formalizzato con un’operazione bancaria datata 31 dicembre 2025.

Il campo di calcetto sarà intitolato alla memoria di Biagio Lombardo, il giovane di appena 18 anni tragicamente scomparso in un incidente sulla Statale 115, tra Marsala e Mazara del Vallo. Un gesto simbolico e carico di significato, che lega lo sport al ricordo e alla responsabilità collettiva.

Completata la documentazione tecnica e amministrativa nelle prossime settimane, il cronoprogramma è già definito: i lavori partiranno nel gennaio 2026. La contrada Terrenove-Bambina si prepara così ad accogliere un nuovo spazio di comunità, dove sport, memoria e partecipazione potranno finalmente incontrarsi.



