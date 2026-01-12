Sezioni
12/01/2026 13:07:00

Trapani, Rotary ai fornelli: 50 ospiti al pranzo solidale al Seminario

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-01-2026/1768219962-0-trapani-rotary-ai-fornelli-50-ospiti-al-pranzo-solidale-al-seminario.jpg
  • Si entra in cucina, si indossa il grembiule e si serve a tavola. A Trapani la solidarietà passa dai fornelli.
    Una domenica di servizio vero: i soci del Rotary Club Trapani hanno preparato e servito il pranzo solidale della domenica al Seminario Vescovile di Trapani, accogliendo circa 50 ospiti. Un gesto concreto, pensato per chi vive una fragilità quotidiana.
    In cucina insieme al Gruppo Vincenziano
    L’iniziativa, realizzata con il Gruppo di Volontariato Vincenziano “San Michele Arcangelo”, ha visto i rotariani in prima linea: cucina, servizio, accoglienza. Non solo un pasto caldo, ma tempo condiviso e attenzione reale.
    Il territorio che sostiene
    Fondamentale il contributo delle aziende e dei professionisti che hanno reso possibile la giornata, ognuno con il proprio gesto:
    Pastificio Campo
    Macelleria Mario Grammatico
    Pescheria Mediterranea di Davide Gabriele
    Pasticceria Bellezza Michele
    Alberto Santoro – ristorante Gli Archi di San Carlo
    Panificio Pollina
    Adamo Fruit
    Cantina Tonnino di Alcamo
    Salumeria Giovanni Renda
    Gianni Zichichi, chef
    Le parole del presidente
    «Siamo orgogliosi di essere sempre pronti al servizio delle comunità che hanno bisogno di supporto. Questo rappresenta il cuore pulsante della nostra azione», dichiara Salvo D’Angelo, presidente del Rotary Club Trapani. «Ringraziamo il Gruppo Vincenziano e tutte le realtà del territorio che hanno contribuito a rendere possibile questa giornata».
    Un legame che si rafforza
    Un piatto caldo, una domenica condivisa, una rete che funziona. Così il Rotary conferma il suo impegno sul territorio: presenza concreta, servizio silenzioso, comunità che si riconosce.









