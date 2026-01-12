Sport: Shark, dal Paradiso all'Inferno - Marsala e Mazara regine del Futsal

12/01/2026 06:00:00

E' stata una settimana di gioie e dolori per i protagonisti dello Sport in provincia di Trapani. Dalle lacrime del PalaShark per la sempre più vicina esclusione dal Campionato di A1 al prepotente grido di gioia delle città del Futsal: Marsala e Mazara che brillano in una incredibile A2 da protagoniste. Dall'occasione sprecata a Rovigo dall'Alcamo Basket femminile che costa una bruciante sconfitta a quelle nel calcio di Trapani e Marsala che bloccano le speranze dei tanti tifosi che sognavano il salto di categoria da oggi sempre più lontano. Un fine settimana di passione ed orgoglio che avvolge tutta la provincia nel suo incessante cambio di volto settimanale:

Basket A1: le lacrime dei tifosi al PalaShark testimoniano il triste passaggio dal Paradiso all'Inferno per il Basket trapanese. Soltanto pochi passaggi burocratici decreteranno, molto probabilmente, l'esclusione degli Shark dalla serie A1 stagionale. Un grido di dolore che un paio d'anni fa nessuno avrebbe mai pensato e che invece adesso diviene realtà. A patirne le prossime vicissitudini quella marea di tifosi che i palazzetti di tutta Italia avevano potuto ammirare nella loro sportiva dignità nel senso di appartenenza e che adesso gridano vergogna ad una gestione societaria che soltanto le sentenze ci diranno se essere stata disastrosa come ad oggi sembra.

Volley A2: grande match quello giocato a Roma dalla Sigel Seap Marsala Volley che però perde il confronto 3 a 2 tornando a Marsala con la consapevolezza che si poteva osare di più in quel della italica capitale. Dopo essersi aggiudicati i primi due set 23/25 e 22/25, grazie ad un gioco intenso e sempre mettendo pressione alle quotate avversarie, il roster di Coach Giangrossi subisce il ritorno della SMI Roma Volley che si aggiudica il terzo ed il quarto set per 25/22 e 25/20. Il Tie-Break equilibrato e ben combattuto da entrambe le formazioni sarà ad appannaggio delle romane e non basteranno, su tutte, i 20 punti di Amelie Vighetto ed i 19 di Jessica Kosonen ad evitare la sconfitta che comunque consegna all'ultimo ed importante match di stagione regolare contro Concorezzo una squadra ben amalgamata che proverà ad aggiudicarsi di slancio l'accesso alla Pool Promozione nell'ultima sfida casalinga del 18 gennaio prossimo. "C’è tanto rammarico per questa partita perché nonostante la prestazione positiva non siamo riuscite a portare a casa la vittoria, dichiara la schiacciatrice Beatrice Pozzoni. Sono comunque felice per quello che abbiamo portato in campo perché si sono viste tante cose positive. Da martedì testa alla prossima partita che sarà importantissima per il nostro futuro".

Futsal A2: quella del Marsala Futsal 2012 non è soltanto una vittoria, è il ruggito di un gruppo che non smette di stupire. I lilibetani espugnano Acri con un pirotecnico 4-7, in un pomeriggio segnato dal fair play tra le tifoserie e da un’intensità agonistica d’altri tempi.

Dopo un primo tempo chiuso in equilibrio (1-1), i ragazzi di Mister Tutilo hanno cambiato marcia nella ripresa, mettendo in mostra una coesione commovente raccontando la storia di una squadra che gioca di testa e di cuore. Questo successo proietta i lilibetani al quarto posto, a un soffio dal podio. Un campionato fin qui straordinario, che trasforma la fatica in orgoglio e i sogni in una splendida realtà di alta classifica. Anche il Futsal Mazara 2020 riabbraccia la vittoria e continua a far sognare una città intera. In un Palazzetto dello Sport avvolto da un’atmosfera magica di festa e gemellaggio tra le tifoserie, i gialloblù di Mister Bruno travolgono il Regalbuto 5-1, cancellando le ombre con cui si era chiuso il 2025. Dopo l’iniziale svantaggio , la forza del gruppo è emersa con prepotenza, la squadra firma il pari, poi la tempesta perfetta nella ripresa con la doppietta di Joao e i sigilli di Agugliaro e capitan Felipe Alves. Un successo che blinda un secondo posto da applausi, a soli quattro punti dalla vetta. Un Mazara con anima e carattere che lotta su ogni pallone per un sogno che si fa sempre più concreto.

Basket femminile A2: alla Sicily By Car Alcamo Basket, il cuore non basta, a Rovigo è un avvio d'anno in salita. Sul parquet di Rovigo, le ragazze di coach Ferrara cadono 67-62 contro la Solmec Rhodigium, tradite da un terzo quarto fatale che ha vanificato gli sforzi iniziali. Nonostante la doppia doppia di Russo (14 punti e 10 rimbalzi) e i guizzi di Kraujunaite e Nikolic, il fischio finale lascia l'amaro in bocca a una squadra che lotta, ma non morde abbastanza nei momenti chiave. Per restare in Serie A2 serve un’anima diversa, una rabbia agonistica che finora è emersa solo a sprazzi. Ora non si può più sbagliare, la salvezza passa da un cambio di passo immediato e collettivo. Sabato prossimo contro Ancona, al PalaTreSanti, servirà il ruggito delle grandi occasioni per scacciare i fantasmi e riprendere la corsa verso la permanenza nella categoria. Nel pre partita l'Assistant Coach Peppe Caboni parla anche del settore giovanile:

Calcio serie D: una mazzata durissima, tra campo e tribunali per il Trapani che cade 2-1 a Latina e, complice la nuova penalizzazione di 7 punti, sprofonda ufficialmente nella zona play-out della classifica del girone più insulare della serie C. Al “Francioni” di Latina la squadra di Aronica, coraggiosa ma poco cinica, si arrende alle due reti dei padroni di casa. Dopo il vantaggio laziale e il momentaneo pari dei granata, un rigore per il Latina al 34’ gela i granata. Il destino, però, è beffardo, al 50’ Fischnaller fallisce dal dischetto il pallone del 2-2. È l’episodio che spegne la luce. Per il Trapani è la seconda sconfitta in tre gare, un ruolino che, aggravato dai verdetti extra-campo, trasforma il campionato in una disperata lotta per la sopravvivenza. I granata, ora appaiati proprio ai pontini, devono ritrovare anima e nervi saldi per non affogare. Il tempo delle scuse è finito, ora serve solo il carattere per risalire da una classifica che, oggi, fa davvero paura. Di seguito gli highlights del match:

Calcio Eccellenza: gioie e dolori per le squadre della provincia di Trapani impegnate nel Campionato regionale di Eccellenza girone A. Ottima performance per il Castellammare 94 che, nell'anticipo di sabato, si impone in casa per 3 a 0 nei confronti del Cus Palermo. Il Team di Mister Mione torna a fare punti dopo un lungo periodo negativo. Adesso, con 25 punti i biancoazzurri si pongono a quattro lunghezze dalla zona play off che abitavano con forza nella prima parte del Campionato. Gioisce anche il Città di San Vito Lo Capo che in trasferta, nel derby contro la Folgore di Castelvetrano, vince per 0 a 2 il confronto. I ragazzi di Mister Colombo, con 30 punti in classifica, occupano un ottimo quarto posto a sole tre lunghezze dalla seconda piazza. Una zona Play Off meritata grazie ad un buon gioco spumeggiante. Per i folgorini un'altra occasione persa per cercare di togliersi dall'ultima posizione in classifica che vale la retrocessione diretta. A sole cinque lunghezze c'è la possibilità di giocarsi i Play Out, unico obiettivo in questo momento per la società rossonera. Non sorride nemmeno l'Accademia Trapani che in trasferta viene sconfitta con il largo punteggio di 6 a 1 dalla Don Carlo Misilmeri di Mister Tommaso Napoli. I neroverdi trapanesi abitano la zona Play Out ed hanno la reale possibilità di potersi imporre nella coda post stagione regolare, cosa che tutti ci auguriamo fortemente. Altra delusione per il Marsala 1912 che gioca una buona partita in quel di Cammarata ma con quel ormai conclamato problema di non riuscire a mettere dentro il pallone. Il Kamarat,dal canto suo ha approfittato dell'unica vera occasione segnando una rete che ferma le ambizioni degli azzurri del Presidente Casa vista la distanza, adesso di nove punti dalla vetta della classifica. L'eliminazione dalla Coppa Italia ed il distacco dalla vetta troppo ampio, impongono alla proprietà una seria riflessione su ciò che si è preventivato e su ciò che si potrà fare per evitare un tracollo che nessuno si augura. Bisognerà riprogrammare la stagione con un'attenzione professionale alle risorse tesserate ed a quelle che eventualmente potrebbero arrivare. Di seguito le colorite parole di Mister Chinnici nel post partita:



