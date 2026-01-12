Volley A2: la Maratona contro Roma consegna un punto al Marsala Volley

12/01/2026 07:00:00

Una battaglia infinita, giocata sul filo dei nervi e del talento, che lascia in dote un punto prezioso ed una consapevolezza incrollabile, la Sigel Seap Marsala Volley è viva e pronta a giocarsi il proprio destino. Nella penultima giornata della stagione regolare di Serie A2 Tigotà, le lilibetane sfiorano l’impresa nella Capitale contro la SMI Roma Volley, arrendendosi solo al tie-break dopo aver accarezzato il colpaccio. Il match ha vissuto due momenti distinti. Nei primi due parziali, il roster guidato da Coach Lino Giangrossi ha rasentato la perfezione grazie ad un gioco intenso, una pressione costante al servizio ed una difesa impenetrabile che hanno permesso a capitan Caserta e compagne di espugnare il taraflex romano con i punteggi di 25/27 e 23/25. Sotto lo sguardo attento del pubblico capitolino, Marsala ha mostrato uno dei volti più belli di questa stagione, mettendo alle corde una delle formazioni più quotate del girone.

Tuttavia, come ogni grande sfida sportiva, il ritorno della SMI Roma non si è fatto attendere. Le padrone di casa hanno alzato il ritmo nel terzo e quarto set, capitalizzando i pochi palloni decisivi per pareggiare i conti (25/22, 25/20). Il tie-break è stato un concentrato di emozioni, una lotta punto su punto dove a fare la differenza sono stati i dettagli. Il 15/12 finale premia Roma, ma non oscura la prestazione monumentale delle azzurre. Sotto il profilo statistico, spiccano le prestazioni offensive di Amelie Vighetto, autrice di 20 punti e costante spina nel fianco della difesa avversaria, e di Jessica Kosonen, che con 19 punti ha confermato la grinta e la determinazione già espresse alla vigilia. Una prestazione corale di alto livello che, nonostante la sconfitta, consegna a Coach Giangrossi un gruppo solido e pronto per l'ultimo decisivo atto.

"C’è tanto rammarico per questa partita perché nonostante la prestazione positiva non siamo riuscite a portare a casa la vittoria, dichiara la schiacciatrice Beatrice Pozzoni. Sono comunque felice per quello che abbiamo portato in campo perché si sono viste tante cose positive. Da martedì testa alla prossima partita che sarà importantissima per il nostro futuro".

Tabellino: SMI Roma Volley / Sigel Seap Marsala Volley 2/3 (25/27, 23/25, 25/22, 25/20, 15/12)

SMI Roma Volley: Perovic 36, Consoli 4, Angelina 6, Guidi 7, Bosso 13, Guiducci 4, Zannoni (L), Mason, Cantoni 1, Biesso 6, , Baratella, Pecorari 3. Allenatore: Giuseppe Cuccarini.

Sigel Seap Marsala Volley: Caserta 11, Tajè 5, Kosonen 91, Torok 3, Ferraro 6, Vighetto 20, Cicola (L), Varaldo 2, Pozzoni 12, Grippo, Giulì (L2) ne, Cecchini 1. Allenatore: Lino Giangrossi.

Note - Battuta (punti/err): Marsala 2/17, Roma 3/14 - Muri: Marsala 6, Roma 17 – Ricezione: Marsala 47%, Roma 55% - Attacco: Marsala 30%, Roma 34%.



