Custonaci non dimentica, il sindaco: "Ricordare vittime mafia un monito per il futuro"
Custonaci, venerdì scorso, ha commemorato due vittime innocenti di mafia: l’agente Giuseppe Montalto e il piccolo Giuseppe Di Matteo, la cui storia e il cui rapimento sono legati anche al territorio di Custonaci. Di questa giornata, così significativa per il Comune, ne abbiamo parlato con il sindaco Fabrizio Fonte.
«Venerdì è stata una giornata importante per la mia città e non solo - racconta il sindaco Fonte -. La presenza della presidente della Commissione nazionale antimafia, Chiara Colosimo, del vescovo e del sottosegretario alla Giustizia Delmastro testimonia che c’è una comunità viva. Per questo abbiamo anticipato la commemorazione rispetto alla ricorrenza, soprattutto per coinvolgere le scuole e le nuove generazioni. La grande partecipazione dei ragazzi è la cosa più importante, perché ci siamo resi conto che, nel momento in cui si tende ad abbassare l’attenzione su questi temi, rimuovere la memoria comporta il rischio che certe figure, una volta tornate sul territorio, possano trovare ancora spazio. Non facciamo passerelle, ma dobbiamo lasciare un messaggio importante sul territorio: la parte sana della città, che è la stragrande maggioranza, su questa vicenda non solo ricorda, non solo vuole approfondire, ma desidera che sia un monito per il futuro». Qui la video intervista.
