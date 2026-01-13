Alcamo, nuovi orari e servizi per la Biblioteca civica “Sebastiano Bagolino”

13/01/2026 12:00:00

Più spazi e più tempo dedicati alla cultura ad Alcamo. A partire dal mese di gennaio, la Biblioteca Civica “Sebastiano Bagolino”, ospitata nello storico Collegio dei Gesuiti, amplia i propri orari di apertura e apre anche nel fine settimana, con l’obiettivo di favorire una maggiore fruizione degli spazi pubblici da parte della collettività.

La biblioteca sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30; il sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30; la domenica pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30.

Un ampliamento che consente a studenti, famiglie e cittadini di usufruire più liberamente dei servizi offerti: dalla lettura in sede al prestito dei volumi, dal ritiro dei testi prenotati alla riconsegna. A disposizione del pubblico anche giochi di società, pensati per favorire momenti di socializzazione all’interno degli spazi della biblioteca.

Sono inoltre disponibili i moduli per l’iscrizione alla biblioteca e al servizio di edicola digitale, oltre agli strumenti della biblioteca inclusiva, come tastiere, computer e lettori specifici destinati alle persone con disabilità.

Resta attivo anche il servizio di consultazione online del catalogo attraverso il portale biblioTP, con la possibilità di prenotare i testi via email all’indirizzo: prenotazione.bibliotecacivica@comune.alcamo.tp.it.



