Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Diritti
13/01/2026 09:00:00

Crisi idrica nel Trapanese: “Mentre l’acqua scorre nei fiumi, noi restiamo a secco”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/crisi-idrica-nel-trapanese-mentre-l-acqua-scorre-nei-fiumi-noi-restiamo-a-secco-450.png

Un video-denuncia per accendere i riflettori su una situazione che, nel Trapanese e in gran parte della Sicilia, è diventata ormai insostenibile. A firmarlo è Silvio Alagna, cittadino di Castelvetrano che ha deciso di rivolgersi alla nostra redazione per raccontare, con immagini e parole, il paradosso dell’emergenza idrica: da un lato la carenza d’acqua nelle case, dall’altro lo spreco di una risorsa preziosa che continua a scorrere senza una gestione efficace.

 

«Non si tratta di una semplice lamentela – scrive Alagna – ma di una testimonianza diretta su un paradosso inaccettabile: mentre la cittadinanza soffre per la carenza d’acqua, assistiamo allo spreco sistematico di una risorsa che dovrebbe essere preservata con estrema cura». Nel video vengono sollevati interrogativi politici e sociali sulla gestione dell’acqua, definita un bene pubblico che deve restare accessibile a tutti.

 

Emblematico il caso del fiume Arena, che nasce nei pressi di Vita e raggiunge il mare a Mazara del Vallo: la natura segue il suo corso, ma nei comuni attraversati e limitrofi i cittadini fanno i conti con rubinetti a secco e turni di erogazione sempre più pesanti.

 

 

 

A Castelvetrano l’erogazione idrica è stata ridotta del 30%, mentre a Partanna, nella zona di Camarro, l’acqua manca del tutto. La situazione non è migliore negli altri centri del territorio: tra Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Marsala e Trapani il razionamento è costante e la distribuzione avviene con turni definiti “estenuanti” dai residenti.

Da qui l’appello, che si fa anche denuncia: «Dobbiamo davvero continuare così? È possibile che non si riescano a trovare soluzioni serie e definitive?». E il timore, condiviso da molti cittadini, è che l’emergenza possa diventare il pretesto per una privatizzazione sempre più spinta della gestione idrica.

 

Il messaggio finale è un grido di esasperazione, ma anche una richiesta di attenzione e responsabilità: «Diciamo basta. Non siamo semplici numeri su un registro: siamo cittadini. Siciliani, svegliamoci. Questa situazione non è più tollerabile».

Una voce che chiede di essere ascoltata, mentre l’emergenza idrica continua a segnare la quotidianità di migliaia di famiglie nel Trapanese.

 









Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...