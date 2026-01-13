Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
13/01/2026 14:18:00

A Marsala lunedì prossimo niente pane. Ecco perché

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/a-marsala-lunedi-prossimo-niente-pane-ecco-perche-450.jpg

I panifici di Marsala resteranno chiusi lunedì 19 gennaio 2026, in occasione della Festa della Madonna della Cava, patrona della città.

 

A comunicarlo è l’Associazione Panificatori di Marsala, aderente a CNA Trapani, che con una nota diffusa oggi informa cittadini e consumatori della sospensione dell’attività per l’intera giornata festiva.

 

La chiusura riguarda i panifici cittadini e si inserisce nella tradizione di rispetto delle principali ricorrenze religiose legate all’identità marsalese. Il 19 gennaio, infatti, Marsala celebra la Madonna della Cava, figura centrale della devozione popolare e protagonista di uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità.

 

L’Associazione invita pertanto la cittadinanza a organizzarsi per tempo per l’acquisto del pane e dei prodotti da forno, tenendo conto della chiusura prevista per l’intera giornata di lunedì.



Economia | 2026-01-08 10:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-01-2026/al-caaf-cgil-al-via-la-compilazione-dei-modelli-isee-250.jpg

Al Caaf Cgil al via la compilazione dei modelli ISEE

 Prende il via negli uffici del Caaf Cgil la campagna per la compilazione dei modelli Isee 2026, attestazione indispensabile per richiedere una serie di agevolazioni e sussidi tra cui l'assegno unico universale per i figli a carico, il...

Economia | 2026-01-13 14:18:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768306780-0-a-marsala-lunedi-prossimo-niente-pane-ecco-perche.jpg

A Marsala lunedì prossimo niente pane. Ecco perché

I panifici di Marsala resteranno chiusi lunedì 19 gennaio 2026, in occasione della Festa della Madonna della Cava, patrona della città. A comunicarlo è l’Associazione Panificatori di Marsala, aderente a CNA Trapani,...







Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...