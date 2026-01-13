A Marsala lunedì prossimo niente pane. Ecco perché

I panifici di Marsala resteranno chiusi lunedì 19 gennaio 2026, in occasione della Festa della Madonna della Cava, patrona della città.
A comunicarlo è l’Associazione Panificatori di Marsala, aderente a CNA Trapani, che con una nota diffusa oggi informa cittadini e consumatori della sospensione dell’attività per l’intera giornata festiva.
La chiusura riguarda i panifici cittadini e si inserisce nella tradizione di rispetto delle principali ricorrenze religiose legate all’identità marsalese. Il 19 gennaio, infatti, Marsala celebra la Madonna della Cava, figura centrale della devozione popolare e protagonista di uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità.
L’Associazione invita pertanto la cittadinanza a organizzarsi per tempo per l’acquisto del pane e dei prodotti da forno, tenendo conto della chiusura prevista per l’intera giornata di lunedì.