Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
04/03/2026 10:06:00

Fondazione Sicilia, arrivano le creazioni di Platimiro Fiorenza, “ultimo orafo corallaro”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/fondazione-sicilia-arrivano-le-creazioni-di-platimiro-fiorenza-ultimo-orafo-corallaro-450.jpg

Sarà Platimiro Fiorenza, “l’ultimo orafo corallaro”, erede di una storica dinastia di Trapani, a inaugurare la nuova sezione della mostra L'età dell'oro. Il gioiello siciliano tra XVII e XIX secolo. Opere, collezionismo e contesti per l'oreficeria contemporanea, organizzata dalla Fondazione Sicilia.

 

Venerdì 6 marzo alle 17, Villa Zito ospiterà la collezione RossoCorallo, per un nuovo, imperdibile appuntamento con gli orafi contemporanei.
Interverranno Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia, Sergio Intorre e Roberta Cruciata, curatori della mostra, Barbara Rappa, responsabile dell’allestimento, Cristina Costanzo, professore associato di storia dell’arte contemporanea dell’università di Palermo. Sarà presente l’orafo corallaro Platimiro Fiorenza.

 

Erede dello storico atelier di famiglia nato a Trapani nel 1920, Platimiro Fiorenza è stato tra l’altro inserito all’interno del Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia nell’elenco dei Tesori Umani Viventi tutelati dall’UNESCO, riconosciuto Maestro d’Arte e Mestiere come eccellenza dell’alto artigianato italiano.
Una passione, quella per la lavorazione del corallo, che il maestro orafo ha costantemente trasmesso ai tanti giovani che si sono formati nella sua bottega. Dal 2020, l’atelier è guidato dalla figlia, Rosadea Fiorenza. Una nuova generazione, la terza, che si affianca alle precedenti nel segno della continuità ma anche dell’innovazione, con la creazione della prestigiosa galleria museale contenitore di preziosi gioielli siciliani.

 

Villa Zito sarà aperta con gli orari consueti, dalle 10 alle 18, ma sarà possibile visitare la mostra fino a conclusione dell’evento.

 









Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772550691-0-pasqua-2026-le-colombe-artigianali-di-capriccio-e-la-novita-limited-edition-aurum-marsala.jpg

Pasqua 2026, le colombe artigianali di Capriccio e la...

Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771491247-0-riapre-la-trattoria-delle-cozze-da-sabato-7-marzo-2026-torna-il-gusto-del-mare.jpg

Riapre la Trattoria delle Cozze: da sabato 7 marzo 2026 torna il gusto del...

Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...