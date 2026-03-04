Fondazione Sicilia, arrivano le creazioni di Platimiro Fiorenza, “ultimo orafo corallaro”

04/03/2026 10:06:00

Sarà Platimiro Fiorenza, “l’ultimo orafo corallaro”, erede di una storica dinastia di Trapani, a inaugurare la nuova sezione della mostra L'età dell'oro. Il gioiello siciliano tra XVII e XIX secolo. Opere, collezionismo e contesti per l'oreficeria contemporanea, organizzata dalla Fondazione Sicilia.

Venerdì 6 marzo alle 17, Villa Zito ospiterà la collezione RossoCorallo, per un nuovo, imperdibile appuntamento con gli orafi contemporanei.

Interverranno Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia, Sergio Intorre e Roberta Cruciata, curatori della mostra, Barbara Rappa, responsabile dell’allestimento, Cristina Costanzo, professore associato di storia dell’arte contemporanea dell’università di Palermo. Sarà presente l’orafo corallaro Platimiro Fiorenza.

Erede dello storico atelier di famiglia nato a Trapani nel 1920, Platimiro Fiorenza è stato tra l’altro inserito all’interno del Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia nell’elenco dei Tesori Umani Viventi tutelati dall’UNESCO, riconosciuto Maestro d’Arte e Mestiere come eccellenza dell’alto artigianato italiano.

Una passione, quella per la lavorazione del corallo, che il maestro orafo ha costantemente trasmesso ai tanti giovani che si sono formati nella sua bottega. Dal 2020, l’atelier è guidato dalla figlia, Rosadea Fiorenza. Una nuova generazione, la terza, che si affianca alle precedenti nel segno della continuità ma anche dell’innovazione, con la creazione della prestigiosa galleria museale contenitore di preziosi gioielli siciliani.

Villa Zito sarà aperta con gli orari consueti, dalle 10 alle 18, ma sarà possibile visitare la mostra fino a conclusione dell’evento.



