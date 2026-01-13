Sezioni
Cronaca

» Incidenti
13/01/2026 17:08:00

Alcamo, grave incidente tra due moto. Giovane trasferito in elisoccorso a Palermo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768320521-0-alcamo-grave-incidente-tra-due-moto-giovane-trasferito-in-elisoccorso-a-palermo.jpg

Un brutto incidente stradale si è verificato oggi, lungo il viale Europa ad Alcamo. A scontrarsi sono stati due motocicli condotti da giovanissimi, entrambi in sella a moto da enduro.

 

L’impatto è stato particolarmente violento, come testimoniano i numerosi detriti sparsi sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i Carabinieri della Compagnia di Alcamo e la Polizia di Stato, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

 

Entrambi i giovani sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118. Considerata la gravità delle ferite riportate da uno dei due, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento d’urgenza in una struttura ospedaliera di Palermo.

 

 L’altro ragazzo è stato invece condotto in ambulanza presso un ospedale della zona. Le condizioni dei feriti restano al vaglio dei medici, mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire le responsabilità dell’incidente.









