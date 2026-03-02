Sezioni
Cronaca

» Incidenti
02/03/2026 11:34:00

C'è stato un brutto incidente sullo scorrimento veloce Marsala-Birgi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-03-2026/c-e-stato-un-brutto-incidente-sullo-scorrimento-veloce-marsala-birgi-450.jpg

Brutto incidente questa mattina, lunedì 2 marzo, sullo scorrimento veloce Marsala-Birgi. Due auto si sono scontrate violentemente all’altezza di un rifornimento di carburante.

 

Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Idea, guidata da un uomo di mezza età, stava uscendo dall’area di servizio quando è stata centrata in pieno da una Mercedes che viaggiava in direzione aeroporto. L’impatto è stato particolarmente violento.

 

Il conducente della Fiat Idea è rimasto ferito ed è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Per liberarlo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, mentre sul posto sono arrivate anche le ambulanze del 118 per prestare le prime cure.

 

L’uomo è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia per i rilievi e per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.









