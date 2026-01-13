Sezioni
Cronaca

Sanità
13/01/2026 18:56:00

Marsala, rimosso maxi tumore al volto a una paziente di 90 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/marsala-rimosso-maxi-tumore-al-volto-a-una-paziente-di-90-anni-450.jpg

Un intervento chirurgico di particolare complessità è stato eseguito nei giorni scorsi al Presidio Ospedaliero Paolo Borsellino di Marsala, all’interno dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica, diretta dal dott. Gaspare Clemente.

 

L’équipe medica ha effettuato con successo l’asportazione di un tumore di dimensioni eccezionali al volto su una donna di 90 anni. La neoplasia interessava interamente l’emivolto sinistro, rendendo l’intervento particolarmente delicato sia per l’estensione della patologia sia per l’età avanzata della paziente.

 

L’operazione è stata eseguita dal dott. Antonio Cappiello, insieme al dott. Fabio Quatra, con l’assistenza anestesiologica del dott. Gaspare Biondo. L’intervento è riuscito perfettamente e rappresenta un risultato di grande rilievo clinico e professionale.

 

L’U.O.C. di Chirurgia Plastica di Marsala è l’unica presente in tutta la provincia di Trapani e costituisce un punto di riferimento fondamentale sia per la patologia oncologica cutanea sia per la chirurgia della mano, garantendo prestazioni specialistiche ad alta complessità per un bacino di utenza provinciale.

 

Un risultato che conferma il livello di competenza e specializzazione della sanità pubblica del territorio, spesso chiamata ad affrontare casi clinici di estrema delicatezza.









