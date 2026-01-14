Trapani Shark torna SSD e scrive al sindaco: nuovo capitolo sul Palazzetto

La Trapani Shark è di nuovo ... una SSD. La società ha scritto al sindaco Giacomo Tranchida PER comunicare di essere tornata società sportiva dilettantistica.



Fatto, questo, che rafforza la richiesta di stoppare la procedura avviata dal Comune per la revoca della concessione del Palazzetto dello Sport di Piazzale Ilio. Il nodo, fin dall’inizio, è stato il cambio di forma giuridica della Trapani Shark, passata da realtà no profit a società professionistica (srl). Ora, con il ritorno a SSD, lo scenario cambia.



La comunicazione è arrivata a Palazzo d’Alì mentre resta sul tavolo il parere legale “pro veritate” acquisito dal Comune, tenuto riservato in vista di un possibile contenzioso.

Una scelta in previsione di eventuali ricorsi. Poco fa la società ha emesso una nota:

La società TRAPANI SHARK comunica che è ritornata alla sua originaria denominazione di Società Sportiva Dilettantistica, auspicando che si tratti solo di un passaggio temporaneo in vista delle prossime sentenze della giustizia ordinaria italiana ed Europea.

La comunicazione è stata inviata anche al Comune di Trapani per aiutare dirigenti e funzionari nella definizione della procedura di revoca della convenzione che ora, sulla base del procedimento a suo tempo iniziato, dovrà essere chiusa automaticamente per mancanza di motivazioni a proseguire.

A nulla valgono i commenti social di un Sindaco sempre alla ricerca di qualche invenzione o cavillo da utilizzare a suo piacimento per venire meno ad impegni siglati. Possiamo solamente salutarlo e invitarlo a contattarci tra 27 anni quando, siamo convinti, alla guida della Città ci sarà finalmente un Sindaco virtuoso.