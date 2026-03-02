Basket: la Virtus Trapani vince in Pool Promozione - 82 a 46 Vs Giarre

02/03/2026 12:00:00

Netta vittoria per l’Automondo Virtus Trapani, che supera tra le mura amiche il Basket Giarre per 82-46. Una gara subito in discesa per i gialloblù, complici anche le numerose assenze tra le fila degli ospiti. La squadra di coach Valerio Napoli approccia con grande intensità e indirizza il match già nei primi minuti, controllandolo poi con autorità per tutta la sua durata. I gialloblù mantengono alto il ritmo, senza concedere alcuna possibilità di rientro. Ottima la prova del gruppo trapanese, con tutti e dodici atleti scesi in campo e andati a segno. Per l’Automondo Virtus Trapani si tratta del secondo successo di fila in Poule Promozione della Serie C.

Primo Quarto: Buon approccio per la Virtus Trapani spinta da Gentile e Miculis per l’11-5 (3’). Le percentuali al tiro dei trapanesi si confermano alte, chiudendo la prima frazione con Gentile, Lorenzo Genovese, Miculis e Costadura per il 28-13.

Secondo Quarto: Nella seconda frazione coach Valerio Napoli amplia le proprie opzioni, trovando ottime risposte dalla panchina. Frisella, Cirobisi e Rizzo sono subito protagonisti per il 44-20 (16’). Giarre prova a reagire con il solo Egwoh, ma Pace, Frisella e Rizzo portano le squadre verso gli spogliatoi sul 50-24.

Terzo Quarto: Dopo l’intervallo lungo, l’Automondo Virtus Trapani amplia ancora il proprio divario con Svoboda e Costadura per il 64-29 (27’). La frazione poi termina sui liberi di Egwoh per il 66-34.

Quarto Quarto: L’ultima frazione serve per le statistiche con la gara già ampiamente indirizzata. L’occasione però è buona per fare esordire in Serie C il giovane Giulio Buttiglieri, andato anche a segno. La partita poi è terminata con il risultato finale di 82-46.

Paolo Poma (assistant coach Automondo Virtus Trapani): "Siamo molto contenti della vittoria. Abbiamo affrontato la partita con la giusta concentrazione e determinazione, impattando il match fin dall’inizio. Giarre presentava alcune assenze importanti, tra cui Elia, e questo ha sicuramente agevolato la nostra prestazione. Siamo stati bravi a restare concentrati e sempre sul pezzo. Il gruppo è molto unito, e questo è fondamentale. Tutti si allenano con costanza e impegno durante la settimana, e i frutti del lavoro in palestra vanno premiati. È bello vedere questa coesione emergere in partite come questa. Ora inizieremo a preparare il match contro l’Alfa Catania, dove ogni possesso avrà la sua importanza e dovremo mantenere la massima concentrazione".

Tabellino: Automondo Virtus Trapani vs Basket Giarre 82-46

Parziali: 28-13; 22-11; 16-10; 16-12

Automondo Virtus Trapani: Pace 5, Rizzo 12, Genovese L. 3, Gentile 7, Alfonzo 3, Svoboda 10, Costadura 7, Frisella 15, Cirobisi 2, Buttiglieri 2, Genovese F. 4, Miculis 12 All.: Napoli

Basket Giarre: Elia ne, Egwoh 27, Donato, Tongue ne, Scalella 1, Barresi, Burzillà, Leonardi 3, Andò, Signorino 7, Strazzeri 1, Kantè 7. All.: D’Urso

Arbitri: Francesco Domenico Marino di Porto Empedocle (Ag) e Marco Guzzardi di Palermo (Pa)







