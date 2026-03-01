Sezioni
Basket femminile: la Sicily by Car Alcamo batte Treviso 93 a 66

Successo convincente per la Sicily by Car Alcamo Basket, che nella 21ª giornata del Campionato Nazionale serie A2 di Basket femminile supera in trasferta la Nuova Pallacanestro Treviso con il punteggio di 93-66. La formazione allenata da coach Ferrara ha indirizzato la gara già nel primo quarto, chiuso sul 29-13. Il vantaggio è stato gestito nel secondo periodo (18-10) e consolidato al rientro dagli spogliatoi, con un ulteriore parziale di 28-24 che ha spento ogni tentativo di rientro delle padrone di casa. L’ultimo quarto (18-19) è servito a controllare ritmo e rotazioni fino alla sirena finale.

Sul piano offensivo, Alcamo ha mandato quattro giocatrici in doppia cifra: Russo top scorer con 20 punti, seguita da Mitreva (15), Nielacna (14) e Tempia (13). Buon contributo anche da Nikolic (8) e dalla panchina. Quasi 15 minuti in campo per la palermitana Matilde Buscemi. La squadra ha chiuso il match con 52 rimbalzi complessivi. Per Treviso 24 punti di Bocchetti e 18 di Nicora, ma il divario costruito dalle siciliane nei primi due quarti si è rivelato determinante. Nel prossimo turno Alcamo tornerà al PalaTreSanti per ospitare la Velcofin Vicenza. Match che il gruppo vorrà ben interpretare pensando alla sconfitta, non senza polemiche, dell'andata. In foto di copertina Chiara Schena in campo a Treviso.









