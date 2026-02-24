Sezioni
Sport

Basket
24/02/2026 16:49:00

Basket: Marsala ribalta Siracusa per 95-88, riscatto epico al PalaMediPower

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771948276-0-basket-marsala-ribalta-siracusa-per-95-88-riscatto-epico-al-palamedipower.jpg

La Nuova Pallacanestro Marsala centra una vittoria epica e meritata contro l'ASD Siracusa Basket, imponendosi per 95-88 al PalaMediPower in un match infuocato della poule salvezza Serie C Silver. I ragazzi di coach Giuseppe Grillo superano un primo tempo complicato e ribaltano la partita dopo la pausa lunga, mandando un segnale forte in classifica.

I parziali dei quarti raccontano una gara equilibrata e intensa: 23-24, 34-33, 19-17, 19-14. Nel primo tempo i marsalesi sono stati vittime delle transizioni offensive veloci, dirette e verticali di Siracusa, con Gojcovic veramente ispirato sia dal palleggio che con palla in mano. La NPM ha sofferto i rimbalzi d'attacco siracusani, concedendo troppi punti e arrivando sotto di un soffio all'intervallo. Dopo la pausa lunga, però, la squadra è tornata in campo con grinta, recuperando il gap e passando avanti: questo è stato il momento in cui i ragazzi di coach Grillo hanno capito che la partita era presa e non dovevano lasciarla più, resistendo al tentativo di rimonta aretuseo che non ha mai mollato.

Andrea Anteri, assistant coach NPM: “Alla pausa lunga, in spogliatoio, abbiamo detto ai ragazzi che dovevamo cominciare a gestire i contatti, a proteggere l'area, rallentare la palla e soprattutto andare al rimbalzo in maniera molto più netta. Complimenti a Siracusa perché è una squadra tosta che darà filo da torcere per le prime posizioni fino alla fine. Complimenti alla panchina NPM che anche oggi ha dimostrato che può cominciare a dire la sua. Adesso recuperiamo le energie e pensiamo immediatamente alla trasferta di Scicli, sarà una partita tosta anche perché la classifica si sta accorciando e i punti sono sempre più determinanti”. Credit: foto Giuseppe Montalbano.









