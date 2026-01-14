Trapani, fuga su uno scooter rubato: tre denunciati dalla Polizia Locale

14/01/2026 12:45:00

Durante un servizio di ordinario controllo del territorio, una pattuglia della Polizia Locale di Trapani ha fermato tre soggetti trovati in possesso di un ciclomotore di sospetta provenienza. Gli agenti li hanno notati mentre si muovevano con il veicolo, il cui stato e le modalità di utilizzo hanno fatto scattare il controllo.

Alla richiesta di fermarsi, i tre hanno tentato la fuga, prima a bordo del ciclomotore e poi a piedi. L’immediato intervento degli operatori ha però consentito di bloccarli e identificarli. Condotti al Comando della Polizia Locale per gli accertamenti di rito, le verifiche hanno confermato che il mezzo era di provenienza illecita. Per questo motivo i tre sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di ricettazione in concorso.

«Tutta l’attività svolta è adesso nella competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo – spiegano dalla Polizia Locale –. Il nostro intervento conferma l’attenzione costante al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati predatori, nell’ambito dell’ordinaria azione di vigilanza finalizzata alla tutela della sicurezza urbana e della legalità».



