Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
14/01/2026 12:45:00

Trapani, fuga su uno scooter rubato: tre denunciati dalla Polizia Locale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/trapani-fuga-su-uno-scooter-rubato-tre-denunciati-dalla-polizia-locale-450.jpg

Durante un servizio di ordinario controllo del territorio, una pattuglia della Polizia Locale di Trapani ha fermato tre soggetti trovati in possesso di un ciclomotore di sospetta provenienza. Gli agenti li hanno notati mentre si muovevano con il veicolo, il cui stato e le modalità di utilizzo hanno fatto scattare il controllo.

Alla richiesta di fermarsi, i tre hanno tentato la fuga, prima a bordo del ciclomotore e poi a piedi. L’immediato intervento degli operatori ha però consentito di bloccarli e identificarli. Condotti al Comando della Polizia Locale per gli accertamenti di rito, le verifiche hanno confermato che il mezzo era di provenienza illecita. Per questo motivo i tre sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di ricettazione in concorso.

«Tutta l’attività svolta è adesso nella competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo – spiegano dalla Polizia Locale –. Il nostro intervento conferma l’attenzione costante al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati predatori, nell’ambito dell’ordinaria azione di vigilanza finalizzata alla tutela della sicurezza urbana e della legalità».



Cronaca | 2026-01-14 09:21:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/buongiorno24-del-14-gennaio-2026-250.jpg

Buongiorno24 del 14 Gennaio 2026

Buongiorno24 – mercoledì 14 gennaio 2026In diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui canali social Antonini–Trapani, lo strappo finaleVerso la revoca della cittadinanza onoraria. Dopo l’esclusione della Shark dalla...







Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...