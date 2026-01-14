Economia, Schifani e Dagnino: "Dalla giunta 13 milioni di euro per sostenere il commercio"

14/01/2026 00:00:00

La Regione Siciliana stanzia oltre 13 milioni di euro a sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio, messe a dura prova dalla concorrenza dell’e-commerce e della grande distribuzione.

La giunta regionale ha infatti approvato la bozza di decreto dell’assessore all’Economia Alessandro Dagnino che destina 13,5 milioni di euro al settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio. Le risorse provengono dai rientri del Piano di sviluppo e coesione 2014-2020 e saranno gestite da Irfis-FinSicilia.

«Con questo intervento – sottolinea il presidente della Regione Renato Schifani – il mio governo risponde alle richieste avanzate dalle associazioni di categoria, che hanno rappresentato la necessità di un sostegno concreto a un comparto fortemente indebolito dalla crescita del commercio online e dal peso dei grandi operatori. L’obiettivo è rafforzare la competitività del sistema produttivo siciliano».

Secondo l’assessore Alessandro Dagnino, l’attivazione della misura consentirà «l’immediata erogazione di finanziamenti agevolati destinati alla crescita dimensionale, al rafforzamento finanziario e all’innovazione delle imprese commerciali».

Il plafond, istituito all’interno del Fondo Sicilia gestito da Irfis, permetterà di sostenere sia nuovi investimenti fissi sia il finanziamento del capitale circolante, offrendo così un supporto concreto alle attività economiche in una fase di forte trasformazione del mercato.

Il decreto sarà ora trasmesso alla Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana per il parere di competenza. Entro 30 giorni dalla pubblicazione, Irfis renderà noti gli avvisi o le schede prodotto che definiranno nel dettaglio criteri, modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti.

È prevista inoltre una premialità per le imprese che partecipano a operazioni di aggregazione, con l’obiettivo di incentivare la collaborazione e il consolidamento del tessuto imprenditoriale siciliano.

****

Di Dio: “Il fondo da 13 milioni va nella direzione giusta e ridà fiducia alle imprese”

«Un segnale concreto di attenzione verso un comparto strategico per l’economia e l’occupazione della Sicilia». Così Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo e vicepresidente nazionale dell’associazione, commenta l’approvazione in Giunta regionale del decreto che istituisce un plafond da 13,5 milioni di euro destinato al sostegno delle imprese del commercio.

La misura, promossa dall’assessorato regionale all’Economia guidato da Alessandro Dagnino, prevede l’erogazione di finanziamenti agevolati a favore delle micro, piccole e medie imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio, attraverso Irfis FinSicilia.

«L’intervento della Regione Siciliana – sottolinea Di Dio – rappresenta un concreto segnale di attenzione verso un settore che da anni affronta una competizione sempre più complessa. Questa misura offrirà strumenti utili per investire, innovare e rafforzare le attività, consentendo alle aziende di guardare al futuro con rinnovata fiducia».

Secondo la presidente di Confcommercio Palermo, il commercio di prossimità non è solo un motore economico, ma svolge anche una funzione sociale fondamentale. «Le imprese di vicinato, i negozi al dettaglio e le attività all’ingrosso – prosegue – rappresentano un presidio di socialità, sicurezza, identità e qualità della vita urbana. Il presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore Dagnino hanno dimostrato di esserne consapevoli, mettendo in campo misure significative per sostenere la liquidità e la crescita delle imprese».

L’attivazione dei finanziamenti agevolati, conclude Di Dio, permetterà ai commercianti di programmare interventi concreti: «Dal rinnovo delle strutture all’ammodernamento dei servizi, con l’obiettivo di aumentare la competitività delle aziende e rafforzare il tessuto economico dei territori».



