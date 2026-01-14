La Super App “P” conquista anche il Trapanese: oltre 120mila utenti attivi

14/01/2026 20:30:00

La transizione digitale di Poste Italiane segna numeri da record. Sono già circa 16 milioni gli italiani che utilizzano la Super App “P”, l’applicazione unica che ha integrato le precedenti BancoPosta e Postepay, offrendo in un solo tap tutti i servizi del Gruppo.

Lanciata da pochi mesi, la Super App è rapidamente diventata leader tra le app gratuite sugli store Apple e Google. Un successo favorito anche dalla migrazione semplice e senza discontinuità: gli utenti hanno potuto continuare a utilizzare le stesse credenziali di accesso, evitando passaggi complessi.

Anche in provincia di Trapani l’adozione della nuova App cresce costantemente. Secondo i dati forniti da Poste Italiane, gli utenti attivi nel Trapanese sono oltre 120mila, pari a circa il 30% della popolazione residente. Un dato che conferma come la digitalizzazione dei servizi postali stia diventando una scelta sempre più diffusa anche sul territorio.

La Super App “P” viene utilizzata quotidianamente per prenotare il turno agli sportelli, velocizzare le operazioni negli uffici postali, gestire il conto BancoPosta, le carte Postepay e i prodotti di risparmio. Dall’app è possibile anche amministrare polizze assicurative, controllare le linee telefoniche fisse e mobili, sottoscrivere contratti di luce e gas con Poste Energia, oltre a seguire spedizioni di pacchi e corrispondenza.

Numerose le funzioni disponibili: ricariche, bonifici, invio e ricezione di denaro, prelievi senza carta agli Atm Postamat, pagamento e domiciliazione di bollette, bollettini e bolli auto e moto.

Attraverso la funzione “Mappe”, gli utenti possono individuare l’ufficio postale più vicino, i Punto Poste, i Punto Lis, i locker per ritiro e reso pacchi, gli Atm Postamat, le cassette postali, gli spazi filatelia e i negozi aderenti a ScontiPoste, il programma di cashback di Poste Italiane.

Tra le novità più rilevanti anche il wallet digitale, uno spazio unico che consente di conservare carte di pagamento, documenti, carte fedeltà, spedizioni e prenotazioni.

Il punto di forza della Super App “P” è l’integrazione di servizi diversi in un’unica piattaforma, con una forte semplificazione a vantaggio dei cittadini. I numeri e l’utilizzo quotidiano confermano l’efficacia della strategia digitale di Poste Italiane, che punta su una piattaforma omnicanale come principale strumento di relazione e connessione con i cittadini.



