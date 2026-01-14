Marsala, continua la mobilitazione del Comitato per il No alla riforma Nordio 

14/01/2026 18:00:00

Prosegue a Marsala la campagna di informazione e raccolta firme promossa dal Comitato Marsalese per il No alla riforma Nordio. Nelle recenti iniziative pubbliche sono già state raccolte oltre 50 firme, mentre numerose cittadine e cittadini hanno manifestato la propria disponibilità a collaborare attivamente con il Comitato.

La raccolta firme prosegue anche online attraverso la piattaforma ufficiale del Ministero della Giustizia



Alle 16.30 di martedì 13 gennaio, il numero complessivo delle firme a livello nazionale ha raggiunto quota 386.026, pari al 77,21% del totale necessario.

Secondo il Comitato, si tratta di una risposta netta a quello che viene definito un atteggiamento “autoritarista” da parte del Governo, accusato di aver già fissato le date del referendum senza attendere – come da prassi – la conclusione della raccolta firme. Contro il decreto, annuncia il Comitato, sarà presentato ricorso in tutte le sedi istituzionali competenti.

La mobilitazione sul territorio continua. Il Comitato Marsalese per il No ha infatti convocato un incontro pubblico per: Giovedì 15 gennaio, alle ore 20.00, presso Assud

Anche nel corso della serata sarà allestita una postazione per la raccolta firme. Per aderire sarà necessario essere in possesso di SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) con le relative credenziali.

Il Comitato è composto da: ANPI, Associazione Difesa Costituzione, CGIL Camera del Lavoro, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Partito della Rifondazione Comunista e Partito Democratico.



