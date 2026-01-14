Campobello, Claudia Gerini apre la terza edizione della rassegna "Il Bello di Sicilia"

14/01/2026 10:11:00

Campobello di Mazara si prepara ad accendere i riflettori sulla terza edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia”.

L’apertura è affidata a Claudia Gerini, protagonista domenica 8 febbraio alle 18.30, al Cine-Teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli”, con lo spettacolo “Unplugged d’autore”.

La rassegna, promossa dalla Quintosol production, torna anche quest’anno con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione e con il contributo del Libero Consorzio Provinciale di Trapani. A seguito di problematiche organizzative, il cartellone – inizialmente previsto per dicembre – è stato rimodulato, confermando però l’obiettivo di portare a Campobello una stagione di teatro, musica e cabaret capace di intercettare pubblici diversi.

Lo spettacolo inaugurale, “Unplugged d’Autore”, propone una Claudia Gerini in una veste inedita, tra parole e canto, affiancata dal chitarrista Domenico Anellino. Un format essenziale e coinvolgente che attraversa la canzone d’autore italiana e internazionale, con omaggi a Fabrizio De André, Pino Daniele, Lucio Battisti, Ornella Vanoni e Loredana Bertè.

Il cartellone 2026 proseguirà con altri sei appuntamenti e con importanti nomi del panorama nazionale: Toti e Totino, Francesca Alotta, Ernesto Maria Ponte, Roberto Lipari, Tony Esposito e l’orchestra “Luna Rossa”, che chiuderà la rassegna domenica 10 maggio con un omaggio a Renzo Arbore. La direzione artistica è affidata a Piero Di Stefano e Giacomo Maltese, che hanno costruito un programma pensato per essere popolare e trasversale, adatto a un pubblico di tutte le età.

La campagna abbonamenti è già attiva presso il punto vendita Sole Luna – Telefonia, in via Garibaldi. I biglietti sono acquistabili anche online su www.ticketzeta.it. Per l’acquisto dei biglietti è possibile utilizzare la Carta Docenti.

Info e abbonamenti:

info@quintosol.it

+39 347 1734512



