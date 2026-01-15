Buongiorno24 del 15 Gennaio 2026

Buongiorno24 – giovedì 16 gennaio 2026 In diretta streaming su Tp24, Rmc 101 e sui nostri canali social.
Una puntata segnata dal dolore, dalla cronaca nera e dalle contraddizioni di un territorio che continua a fare i conti con sicurezza, violenza e fragilità istituzionali. Dalle strade di Alcamo alle campagne del Partinicese, passando per la politica regionale e i nodi irrisolti degli enti locali.
Alcamo, muore a 19 anni dopo lo scontro tra due moto Non ce l’ha fatta Gabriele Calvaruso. Trasportato in condizioni disperate al Trauma Center di Palermo, è morto nella notte. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente in viale Europa. Una città sconvolta da una tragedia che riapre il tema della sicurezza stradale.
Alcamo, fermato con 165 grammi di cocaina: arrestato un 33enne Controllo dei Carabinieri, agitazione sospetta, poi la scoperta della droga e di oltre 7.800 euro in contanti. Per l’uomo arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
Partinico, ucciso tra le sue pecore: un’esecuzione Vito La Puma, 73 anni, freddato con tre colpi di pistola nelle campagne. Un agguato definito dagli inquirenti “da professionisti”. Si indaga su vecchi rancori e possibili richieste estorsive.
Belice, 58 anni dopo il sisma: due province unite nel ricordo Cerimonie, cittadinanze onorarie e riaperture simboliche tra Santa Margherita, Montevago e Salaparuta. La memoria di una ferita ancora aperta nella storia siciliana.
Politica regionale, la legge “scritta a caso” passa all’Ars Un milione di euro destinato a enti che non esistono. L’emendamento provocatorio di La Vardera diventa legge e smaschera un sistema che approva norme senza leggerle.
Erice, scavi infiniti e strada a rischio Il Comune diffida Palazzo D’Alì per un cantiere aperto da mesi senza segnaletica adeguata. Sicurezza e lavori pubblici ancora una volta sotto accusa.
