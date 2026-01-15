Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
15/01/2026 09:21:00

Buongiorno24 del 15 Gennaio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-01-2026/1768465394-0-buongiorno24-del-15-gennaio-2026.jpg

Buongiorno24 – giovedì 16 gennaio 2026
In diretta streaming su Tp24, Rmc 101 e sui nostri canali social.

Una puntata segnata dal dolore, dalla cronaca nera e dalle contraddizioni di un territorio che continua a fare i conti con sicurezza, violenza e fragilità istituzionali. Dalle strade di Alcamo alle campagne del Partinicese, passando per la politica regionale e i nodi irrisolti degli enti locali.

 

Alcamo, muore a 19 anni dopo lo scontro tra due moto
Non ce l’ha fatta Gabriele Calvaruso. Trasportato in condizioni disperate al Trauma Center di Palermo, è morto nella notte. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente in viale Europa. Una città sconvolta da una tragedia che riapre il tema della sicurezza stradale.

 

Alcamo, fermato con 165 grammi di cocaina: arrestato un 33enne
Controllo dei Carabinieri, agitazione sospetta, poi la scoperta della droga e di oltre 7.800 euro in contanti. Per l’uomo arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

 

Partinico, ucciso tra le sue pecore: un’esecuzione
Vito La Puma, 73 anni, freddato con tre colpi di pistola nelle campagne. Un agguato definito dagli inquirenti “da professionisti”. Si indaga su vecchi rancori e possibili richieste estorsive.

 

Belice, 58 anni dopo il sisma: due province unite nel ricordo
Cerimonie, cittadinanze onorarie e riaperture simboliche tra Santa Margherita, Montevago e Salaparuta. La memoria di una ferita ancora aperta nella storia siciliana.

 

Politica regionale, la legge “scritta a caso” passa all’Ars
Un milione di euro destinato a enti che non esistono. L’emendamento provocatorio di La Vardera diventa legge e smaschera un sistema che approva norme senza leggerle.

 

Erice, scavi infiniti e strada a rischio
Il Comune diffida Palazzo D’Alì per un cantiere aperto da mesi senza segnaletica adeguata. Sicurezza e lavori pubblici ancora una volta sotto accusa.

 

Buongiorno24, per capire cosa succede davvero nei nostri territori. In diretta, ogni mattina.

 



Cronaca | 2026-01-14 15:44:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/omicidio-a-partinico-allevatore-ucciso-a-colpi-di-pistola-250.jpg

Omicidio a Partinico, allevatore ucciso a colpi di pistola

Un nuovo fatto di sangue scuote la provincia di Palermo. Il corpo senza vita di Vito La Puma, allevatore di 73 anni originario di Borgetto, è stato trovato nelle scorse ore in una zona rurale tra le campagne di Partinico, non lontano dalla...







Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...

Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...