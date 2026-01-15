La famiglia siciliana morta in Germania, la prossima settimana i funerali

15/01/2026 09:27:00

Si terranno la prossima settimana i funerali della famiglia morta tragicamente in Germania a seguito di una violenta esplosione avvenuta nell’abitazione in cui vivevano. Le autorità tedesche hanno infatti dissequestrato le salme, concedendo il nulla osta per le esequie.

Venerdì 24 gennaio sarà l’ultimo saluto a Francesco Liparoto, alla moglie Nancy Giarracca e al loro figlioletto Bryan, di appena 8 anni. Francesco Liparoto era originario di Castellammare del Golfo, mentre la famiglia si era trasferita da tempo in Germania per lavoro.

La tragedia si è consumata nella località di Abstadt, dove un’esplosione ha distrutto l’abitazione in cui vivevano. Un evento devastante che non ha lasciato scampo ai tre membri della famiglia e che ha profondamente colpito sia la comunità tedesca sia quella siciliana.

Gli inquirenti stanno concentrando le indagini sull’ipotesi di una fuga di gas. La famiglia avrebbe avvertito segnali anomali già nei giorni precedenti l’esplosione. Alcuni vicini avrebbero riferito di forti preoccupazioni espresse da Francesco e Nancy per un improvviso aumento dei consumi di gas, oltre a un intenso odore proveniente dall’abitazione. Una tragedia che, forse, si sarebbe potuta evitare.

Nonostante il dissequestro delle salme, restano in vigore rigide misure di sicurezza attorno all’area dell’esplosione: la strada è ancora completamente chiusa al traffico e al pubblico e l’accesso è vietato anche ai residenti, in attesa che le indagini facciano piena luce sulle responsabilità dell’accaduto.

A Castellammare del Golfo, intanto, cresce il dolore e lo sgomento. La comunità segue con commozione l’evolversi della vicenda, stringendosi attorno ai familiari di Francesco Liparoto in vista dell’ultimo, straziante saluto previsto per la prossima settimana.



