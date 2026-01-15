Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
15/01/2026 09:27:00

La famiglia siciliana morta in Germania, la prossima settimana i funerali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-01-2026/1768465775-0-la-famiglia-siciliana-morta-in-germania-la-prossima-settimana-i-funerali.jpg

Si terranno la prossima settimana i funerali della famiglia morta tragicamente in Germania a seguito di una violenta esplosione avvenuta nell’abitazione in cui vivevano. Le autorità tedesche hanno infatti dissequestrato le salme, concedendo il nulla osta per le esequie.

 

Venerdì 24 gennaio sarà l’ultimo saluto a Francesco Liparoto, alla moglie Nancy Giarracca e al loro figlioletto Bryan, di appena 8 anni. Francesco Liparoto era originario di Castellammare del Golfo, mentre la famiglia si era trasferita da tempo in Germania per lavoro.

La tragedia si è consumata nella località di Abstadt, dove un’esplosione ha distrutto l’abitazione in cui vivevano. Un evento devastante che non ha lasciato scampo ai tre membri della famiglia e che ha profondamente colpito sia la comunità tedesca sia quella siciliana.

 

Gli inquirenti stanno concentrando le indagini sull’ipotesi di una fuga di gas. La famiglia avrebbe avvertito segnali anomali già nei giorni precedenti l’esplosione. Alcuni vicini avrebbero riferito di forti preoccupazioni espresse da Francesco e Nancy per un improvviso aumento dei consumi di gas, oltre a un intenso odore proveniente dall’abitazione. Una tragedia che, forse, si sarebbe potuta evitare.

Nonostante il dissequestro delle salme, restano in vigore rigide misure di sicurezza attorno all’area dell’esplosione: la strada è ancora completamente chiusa al traffico e al pubblico e l’accesso è vietato anche ai residenti, in attesa che le indagini facciano piena luce sulle responsabilità dell’accaduto.

A Castellammare del Golfo, intanto, cresce il dolore e lo sgomento. La comunità segue con commozione l’evolversi della vicenda, stringendosi attorno ai familiari di Francesco Liparoto in vista dell’ultimo, straziante saluto previsto per la prossima settimana.



Cronaca | 2026-01-14 15:44:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/omicidio-a-partinico-allevatore-ucciso-a-colpi-di-pistola-250.jpg

Omicidio a Partinico, allevatore ucciso a colpi di pistola

Un nuovo fatto di sangue scuote la provincia di Palermo. Il corpo senza vita di Vito La Puma, allevatore di 73 anni originario di Borgetto, è stato trovato nelle scorse ore in una zona rurale tra le campagne di Partinico, non lontano dalla...







Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...

Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...